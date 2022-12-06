В сфере малого и среднего бизнеса заняты 318 тысяч граждан Тюменской области

«С 2019 года в этой сфере деятельности открыто 3 751 рабочее место. 1,42 млрд рублей региональной поддержки получили предприниматели за 10 месяцев 2022 года», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Бизнесмены могут рассчитывать на субсидирование первого взноса при приобретении оборудования для производства в лизинг. С начала года тюменские предприниматели купили техники на 224 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские компании могут взять деньги на развитие через гарантийный фонд. Уже оформлено 181 поручительство на сумму в 672 млн рублей.