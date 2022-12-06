В сфере малого и среднего бизнеса заняты 318 тысяч граждан Тюменской области

В сфере малого и среднего бизнеса заняты 318 тысяч тюменцев

В Тюменской области 318 тысяч человек работают в сфере малого и среднего бизнеса в качестве ИП и самозанятых. По данным информцентра правительства Тюменской области, в 2021 году их насчитывалось 294 340 человек.