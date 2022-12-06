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В проекте «Акселерация» участвуют 20 районов Тюменской области

6 декабря 09:37
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
В Ишимском районе прошла встреча участников проекта «Акселерация команд муниципальных образований Тюменской области». Участие в ней приняли представители 20 районов региона, сообщает областное Инвестиционное агентство.

Стратегическая сессия Светланы Худяковой позволила обменяться опытом представителям команд, уже прошедшим акселерацию и тем, кто сейчас только реализует этот этап.

«Живой диалог позволил поделиться впечатлениями, сформировать пул определенных компетенций и познакомиться участникам команд поближе. Отдельную благодарность выражаю Ишимскому району за гостеприимство и радушный приём. Работаем единой инвестиционный командой на благо региона», — отметила начальник отдела стратегических инициатив и территориального развития Елена Аверина.

Напомним, 10 команд из Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов представят свои инвестиционные проекты в рамках «Акселерации» руководству региона в январе следующего года.

Проект «Акселерация» - одна из эффективных мер поддержки и стимулирования роста компаний. Под руководством опытных бизнес-тренеров владельцы и руководители предприятий получают возможность увидеть свой бизнес по-новому, развить его, повысить рентабельность и прибыльность, расширить рынки сбыта, создать команду и масштабировать бизнес.

Инициатор проекта — советник губернатора, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

 

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