В ДТП на тюменской трассе погиб человек

Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. От удара его отбросило на ехавший за ним автомобиль ГАЗель.
В результате аварии водитель ВАЗ- 2114 скончался на месте происшествия. Больше в ДТП никто не пострадал. На данный момент обстоятельства произошедшего ЧП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 4 декабря, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель ЗАЗ. Он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.