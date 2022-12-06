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В ДТП на тюменской трассе погиб человек

Сегодня, 04:45
Фото: Госавтоинспекция66

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек

41-летний водитель легковушки погиб в аварии на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Трагедия произошла на 86-м километре автодороги, в Богдановичском районе.
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ДТП

Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. От удара его отбросило на ехавший за ним автомобиль ГАЗель.

В результате аварии водитель ВАЗ- 2114 скончался на месте происшествия. Больше в ДТП никто не пострадал. На данный момент обстоятельства произошедшего ЧП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 4 декабря, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель ЗАЗ. Он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

 

 

На тюменской трассе в ДТП пострадали два человека
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#ДТП#Авария#Жертвы ДТП#Тюменская область
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