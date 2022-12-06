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Тюменцы увидели вечером световые столбы. Фото

Сегодня, 03:55
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы заметили вечером световые столбы

Свидетелями редкого природного явления, световых столбов, стали накануне вечером жители Тюмени. Фотографиями необычного атмосферного явления города поделились в социальных сетях.
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Тюмень
«Первый раз в Тюмени такое вижу», — сообщил один из авторов фотографии.

Световые столбы — это оптический феномен, возникающий при появлении в атмосфере плоских кристаллов льда. Данное природное явление образуется лишь в морозную погоду — накануне в областной столице в вечернее время температура воздуха составляла — 18 — 21.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается небольшой снег и — 15 — 17 днем, до — 19 — 21 в ночные часы.

Ранее «Наш Город» писал, что световые столбы тюменцы уже наблюдали дважды в ноябре — 18 и 26 ноября.

#Валентина Бурнашева#Общество#Природные явления#Новости тюмени#Погода#Тюмень#Тюменская область
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