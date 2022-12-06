Тюменцы увидели вечером световые столбы. Фото

«Первый раз в Тюмени такое вижу», — сообщил один из авторов фотографии.
Световые столбы — это оптический феномен, возникающий при появлении в атмосфере плоских кристаллов льда. Данное природное явление образуется лишь в морозную погоду — накануне в областной столице в вечернее время температура воздуха составляла — 18 — 21.
Сегодня, по прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается небольшой снег и — 15 — 17 днем, до — 19 — 21 в ночные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что световые столбы тюменцы уже наблюдали дважды в ноябре — 18 и 26 ноября.