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Тюменцы были удивлены планами по вывозу 28 трупов из Заводоуковска

Сегодня, 16:14
Фото: 1MI

Жители Тюмени удивились плану по вывозу 28 трупов из Заводоуковска

Читатели «Нашего города» отреагировали на новость о планах властей Заводоуковска вывезти с улиц 28 трупов в 2023 году. Тюменцы прокомментировали госзакупку в паблике ВК, многие были возмущены подобной «статистикой».

На эти цели планируется потратить 62 500 рублей. Закупка касается погибших в ДТП или в результате несчастного случая, и тех, у кого нет родственников.

«Это на всех 60 тысяч? Если на всех, то на себе носить будут? Плохой бизнес», - отметил подписчик паблика «Наш город» Алексей Романов.

Пятого декабря наше издание сообщало, что данную закупку для Заводоуковска проводит «Единый расчетный центр». Все тела должны быть вывезены из общественных мест Заводоуковска. В эту категорию подпадают люди, которые скончались в результате автоаварии, несчастных случаев.

В Заводоуковске власти вывезут с улиц 28 трупов
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#Общество#Происшествия#Жалобы#Бюджеты#Деньги#Экономика#Александр Мязин
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