Тюменцы были удивлены планами по вывозу 28 трупов из Заводоуковска

Пятого декабря наше издание сообщало, что данную закупку для Заводоуковска проводит «Единый расчетный центр». Все тела должны быть вывезены из общественных мест Заводоуковска. В эту категорию подпадают люди, которые скончались в результате автоаварии, несчастных случаев.