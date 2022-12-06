Тюменцы были удивлены планами по вывозу 28 трупов из Заводоуковска

На эти цели планируется потратить 62 500 рублей. Закупка касается погибших в ДТП или в результате несчастного случая, и тех, у кого нет родственников.
«Это на всех 60 тысяч? Если на всех, то на себе носить будут? Плохой бизнес», - отметил подписчик паблика «Наш город» Алексей Романов.
Пятого декабря наше издание сообщало, что данную закупку для Заводоуковска проводит «Единый расчетный центр». Все тела должны быть вывезены из общественных мест Заводоуковска. В эту категорию подпадают люди, которые скончались в результате автоаварии, несчастных случаев.