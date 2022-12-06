Тюменскую администрацию уличили в нарушении закона

Нарушения закона выявили сотрудники Тюменского УФАС России после рассмотрения жалобы от участника закупки.
«Администрация Тюмени в составе нестоимостного критерия оценки „квалификация участников конкурса“ определило такой показатель как „опыт по успешному оказанию услуг“. Расчет показателя подразумевал определение стажа в области образования с момента создания компании, а не с момента получения лицензии на оказание образовательных услуг. Комиссия Тюменского УФАС России пришла к выводу, что такой показатель сформулирован заказчиком некорректно — сам по себе факт существования юридического лица никак не характеризует его успешный опыт в сфере образования», — пояснили в УФАС.
В ведомстве отметили, что по этой причине преимущества в закупке получили компании без опыта.
Администрация Тюмени пыталась обжаловать выводы антимонопольного общества в суде. В итоге суд первой инстанции с выводами антимонопольного органа не согласился, и отменил решение в отношении администрации, признав его недействительным. Позже указанное решение суда первой инстанции было обжаловано Тюменским УФАС России в суде апелляционной инстанции.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени объявила конкурс на приобретение пяти автомобилей Hyundai Sonata для деловых поездок. На эти цели из бюджета выделено более 19 миллионов рублей.