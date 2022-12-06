Тюменскую администрацию уличили в нарушении закона

Администрация Тюмени пыталась обжаловать выводы антимонопольного общества в суде. В итоге суд первой инстанции с выводами антимонопольного органа не согласился, и отменил решение в отношении администрации, признав его недействительным. Позже указанное решение суда первой инстанции было обжаловано Тюменским УФАС России в суде апелляционной инстанции.