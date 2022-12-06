Тюменский студент выиграл бессрочный сертификат на трудоустройство в СУЭНКО

Абсолютным победителем чемпионата, которого эксперты выделили отдельно, стал Егор Бояринов, студент 3 курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья из команды «Энергомощь». Молодой человек не только достойно защитил свой проект, но и единственный представил уже готовое мобильное приложение, которое реально поможет на практике. Егору вручили айпад и бессрочный сертификат на трудоустройство в компанию — в любой из ее филиалов и на любую специальность. По словам молодого человека, он с удовольствием воспользуется такой возможностью по окончанию обучения.