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Тюменский студент выиграл бессрочный сертификат на трудоустройство в СУЭНКО

6 декабря 08:11
Фото: СУЭНКО
В Центре подготовки персонала в Винзилях СУЭНКО прошёл Кейс-Чемпионат для студентов 5 вузов Тюменской и Курганской областей.

28 участников из 7 команд продемонстрировали навыки и знания в области электроэнергетики и представили свои проекты, как обеспечить надёжное электроснабжение удалённых населённых пунктов.

Для примера был выбран изолированный посёлок Тугалово Уватского района. Чуть более 300 его жителей остро нуждаются в бесперебойной подаче электроэнергии.

Во время чемпионата ребятам предстояло пройти 7 станций, обустроенных в учебных классах. По словам организаторов мероприятия, все работы выполняются абсолютно
безопасно: оборудование предварительно обесточили.

Фото: СУЭНКО

На втором этапе конкурса студентам предстояло защитить свои работы перед комиссией экспертов. Команды серьезно подошли к делу и представили проекты, в которых четко расписали, какие современные технологии необходимы для претворения идей в жизнь, какие технические решения нужно применить. А по завершению выступлений участников ждали вопросы экспертов: ответы также влияют на итоговые баллы.

Выслушав доклады, комиссия удалилась на 15 минут, во время которых определила тройку лидеров чемпионата. 3 место завоевала команда Double Volt Тюменского индустриального университета, 2 место досталось команде «Энергичные» Курганского госуниверситета. Победителями стала команда «Пробой» также из ТИУ. Все участники чемпионата получили призы за активное участие, а призеры — ещё и ценную технику, и приглашение на прохождения стажировки в компании.

Команда Пробой, Юрий Тышук, Сергей Потапов
Фото: СУЭНКО

Абсолютным победителем чемпионата, которого эксперты выделили отдельно, стал Егор Бояринов, студент 3 курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья из команды «Энергомощь». Молодой человек не только достойно защитил свой проект, но и единственный представил уже готовое мобильное приложение, которое реально поможет на практике. Егору вручили айпад и бессрочный сертификат на трудоустройство в компанию — в любой из ее филиалов и на любую специальность. По словам молодого человека, он с удовольствием воспользуется такой возможностью по окончанию обучения.

Егор Бояринов, Юрий Тышук, Сергей Потапов
Фото: СУЭНКО

Впервые кейс-чемпионат прошёл в 2019 году. СУЭНКО регулярно поддерживает профориентационные мероприятия и принимает на работу успешных выпускников Тюменской и Курганской областей. На сегодняшний день компания заключила 12 соглашений с учебными заведениями в этих регионах.

#Юлия Николаева#СУЭНКО
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