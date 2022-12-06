Тюменский студент выиграл бессрочный сертификат на трудоустройство в СУЭНКО

28 участников из 7 команд продемонстрировали навыки и знания в области электроэнергетики и представили свои проекты, как обеспечить надёжное электроснабжение удалённых населённых пунктов.
Для примера был выбран изолированный посёлок Тугалово Уватского района. Чуть более 300 его жителей остро нуждаются в бесперебойной подаче электроэнергии.
Во время чемпионата ребятам предстояло пройти 7 станций, обустроенных в учебных классах. По словам организаторов мероприятия, все работы выполняются абсолютно
безопасно: оборудование предварительно обесточили.
На втором этапе конкурса студентам предстояло защитить свои работы перед комиссией экспертов. Команды серьезно подошли к делу и представили проекты, в которых четко расписали, какие современные технологии необходимы для претворения идей в жизнь, какие технические решения нужно применить. А по завершению выступлений участников ждали вопросы экспертов: ответы также влияют на итоговые баллы.
Выслушав доклады, комиссия удалилась на 15 минут, во время которых определила тройку лидеров чемпионата. 3 место завоевала команда Double Volt Тюменского индустриального университета, 2 место досталось команде «Энергичные» Курганского госуниверситета. Победителями стала команда «Пробой» также из ТИУ. Все участники чемпионата получили призы за активное участие, а призеры — ещё и ценную технику, и приглашение на прохождения стажировки в компании.
Абсолютным победителем чемпионата, которого эксперты выделили отдельно, стал Егор Бояринов, студент 3 курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья из команды «Энергомощь». Молодой человек не только достойно защитил свой проект, но и единственный представил уже готовое мобильное приложение, которое реально поможет на практике. Егору вручили айпад и бессрочный сертификат на трудоустройство в компанию — в любой из ее филиалов и на любую специальность. По словам молодого человека, он с удовольствием воспользуется такой возможностью по окончанию обучения.
Впервые кейс-чемпионат прошёл в 2019 году. СУЭНКО регулярно поддерживает профориентационные мероприятия и принимает на работу успешных выпускников Тюменской и Курганской областей. На сегодняшний день компания заключила 12 соглашений с учебными заведениями в этих регионах.