Тюменские власти ищут банк, готовый предоставить кредит на 950 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре тюменские власти уже объявляли тендеры на открытие кредитной линии. Стоимость трех лотов составляла 584 миллиона рублей. В бюджет региона планировали привлечь 4 миллиарда рублей кредитных средств. Однако на участие в аукционах не было подано ни одной заявки, они были признаны несостоявшимися.