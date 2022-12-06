Тюменские власти ищут банк, готовый предоставить кредит на 950 миллионов рублей

Стоимость контракта составляет 168,97 миллионов рублей. Эта же сумма является суммой процентов, которые регион готов выплатить за пользование средствами кредитной организации.
В документах указано, что срок действия кредитной линии составляет 548 календарных дней, начиная с 9 января 2023 года.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 декабря. Подведение итогов закупки запланировано на 16 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре тюменские власти уже объявляли тендеры на открытие кредитной линии. Стоимость трех лотов составляла 584 миллиона рублей. В бюджет региона планировали привлечь 4 миллиарда рублей кредитных средств. Однако на участие в аукционах не было подано ни одной заявки, они были признаны несостоявшимися.