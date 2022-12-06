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Тюменские власти ищут банк, готовый предоставить кредит на 950 миллионов рублей

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI

Тюменские власти возьмут в кредит 950 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета

Тюменские власти вновь объявили о поиске финансовой организации, готовой открыть возобновляемую кредитную линию с лимитом в 950 миллионов рублей для покрытия дефицита областного бюджета. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупки.
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Тюмень

Стоимость контракта составляет 168,97 миллионов рублей. Эта же сумма является суммой процентов, которые регион готов выплатить за пользование средствами кредитной организации.

В документах указано, что срок действия кредитной линии составляет 548 календарных дней, начиная с 9 января 2023 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 декабря. Подведение итогов закупки запланировано на 16 декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре тюменские власти уже объявляли тендеры на открытие кредитной линии. Стоимость трех лотов составляла 584 миллиона рублей. В бюджет региона планировали привлечь 4 миллиарда рублей кредитных средств. Однако на участие в аукционах не было подано ни одной заявки, они были признаны несостоявшимися.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Бюджеты#Кредиты#Дефицит бюджета#Тендеры#Тюмень#Тюменская область
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