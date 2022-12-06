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Тюменские полицейские нашли 35 упаковок украденного алкоголя

Сегодня, 11:26
Фото: Полиция

35 упаковок украденного алкоголя нашли тюменские полицейские

Тюменские полицейские раскрыли кражу 35 упаковок алкоголя с грузового поезда. По данным пресс-службы тюменского ЛО МВД России на транспорте, полицейские задержали двух жителей Свердловской области.

Молодых людей нашли уже через несколько дней.

«22 ноября 2022 года в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступила информация о том, что с грузового поезда на станции Юшала похитили 35 упаковок алкогольной продукции «пиво». Установлено, что 10 грузовых контейнеров имеют явные следы вскрытия», - сообщили в пресс-службе тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Найти молодых людей (1996 и 2000 годов рождения) удалось ночью 25 ноября. Они пояснили, что большую часть продукции они сдали в точку сбыта, ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Прокуратура#Продажа алкоголя подросткам#Поставщик алкоголя
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