Тюменские полицейские нашли 35 упаковок украденного алкоголя

Молодых людей нашли уже через несколько дней.
«22 ноября 2022 года в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступила информация о том, что с грузового поезда на станции Юшала похитили 35 упаковок алкогольной продукции «пиво». Установлено, что 10 грузовых контейнеров имеют явные следы вскрытия», - сообщили в пресс-службе тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Найти молодых людей (1996 и 2000 годов рождения) удалось ночью 25 ноября. Они пояснили, что большую часть продукции они сдали в точку сбыта, ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Ишима нашел банковскую карту и несколько дней оплачивал ей покупки.