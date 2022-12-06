Тюменские полицейские нашли 35 упаковок украденного алкоголя

Найти молодых людей (1996 и 2000 годов рождения) удалось ночью 25 ноября. Они пояснили, что большую часть продукции они сдали в точку сбыта, ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.