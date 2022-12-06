Тюменские депутаты не стали урезать зарплаты губернатору и председателю облдумы

Posted 6 декабря 2022, 13:59
Published 6 декабря 2022, 13:59
Modified 6 декабря 2022, 13:59
Updated 6 декабря 2022, 13:59
Инициативная группа во главе с Владимиром Осейчуком требовала ограничить зарплату губернатора Тюменской области 9 МРОТ, а председатель облдумы не более 8. На заседании думского комитета большинством голосов депутаты отказали группе в регистрации, сообщает URA.RU. В итоге инициатива не рассмотрена.
Стоит отметить, что с 1 января МРОТ в регионе составит 16 242 рубля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году дефицит регионального бюджета запланирован в размере более 35 млрд рублей.