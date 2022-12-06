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Posted 6 декабря 2022, 13:59

Published 6 декабря 2022, 13:59

Modified 6 декабря 2022, 13:59

Updated 6 декабря 2022, 13:59

В Тюмени депутаты отказались урезать зарплаты губернатору и председателю облдумы

Тюменские депутаты не стали урезать зарплаты губернатору и председателю облдумы

6 декабря 2022, 13:59
Фото: 1MI.

В Тюмени депутаты отказались урезать зарплаты губернатору и председателю облдумы

Тюменские депутаты облдумы не стали регистрировать инициативную группу, выступающую за сокращение зарплат главе региона и парламентариев. Решение было принято во вторник, 6 декабря.

Инициативная группа во главе с Владимиром Осейчуком требовала ограничить зарплату губернатора Тюменской области 9 МРОТ, а председатель облдумы не более 8. На заседании думского комитета большинством голосов депутаты отказали группе в регистрации, сообщает URA.RU. В итоге инициатива не рассмотрена.

Стоит отметить, что с 1 января МРОТ в регионе составит 16 242 рубля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году дефицит регионального бюджета запланирован в размере более 35 млрд рублей.

 

Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
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#Общество#Экономика#Жалобы#Деньги#Новости тюмени#Бюджеты
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