Тюменские депутаты не стали урезать зарплаты губернатору и председателю облдумы

Инициативная группа во главе с Владимиром Осейчуком требовала ограничить зарплату губернатора Тюменской области 9 МРОТ, а председатель облдумы не более 8. На заседании думского комитета большинством голосов депутаты отказали группе в регистрации, сообщает URA.RU. В итоге инициатива не рассмотрена.