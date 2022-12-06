Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Шамсутдинов записался добровольцем, когда в ИК-2 приехали представители ЧВК. Он попал в список, но его ещё не взяли. Сообщается, что вагнеровцы приезжали в исправительную колонию уже дважды. Другие заключённые, которые согласились на участие в СВО уже уехали из ИК-2.