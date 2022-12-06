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Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 17:34
Фото: 1MI

Тюменец Рамиль Шамсутдинов записался добровольцем в частную военную компанию

Телеграм-канал «Baza» сообщает, что Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в 2019 году, попросился в ЧВК «Вагнер». На данный момент времени он остался в тюменской колонии.

Шамсутдинов записался добровольцем, когда в ИК-2 приехали представители ЧВК. Он попал в список, но его ещё не взяли. Сообщается, что вагнеровцы приезжали в исправительную колонию уже дважды. Другие заключённые, которые согласились на участие в СВО уже уехали из ИК-2.

Ранее «Наш город» сообщал, что Рамиль Шамсутдинов растерял 8 сослуживцев в ноябре 2019 года из АК-74. Свои действия он объяснил дедовщиной и издевательствами. Через год его признали виновным в массовом убийстве и приговорили к 24,5 годам колонии.

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов сядет на 24,5 года за расстрел 8 человек
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#Общество#Уголовное дело#Исправительная колония#Колонии#Колония строгого режима#Дедовщина
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