ТЦ «Зеленый берег» в Тюмени продали москвичам за 1,9 млрд рублей

Экономисты прогнозируют доходность ТЦ в районе 12,1% годовых (в течение 10 лет).
«ТЦ будет заведен в фонд и станет тринадцатым объектом под нашим управлением», - сообщается в телеграм-канале «AKTIVO».
Компания предлагает своим клиентам выкупить пай и получать доход от тюменского ТЦ.
Ранее торговый центр принадлежал холдингу «Партнёр», гендиректором организации является Разницын Геннадий Юрьевич. В 2021 году организация получила чистую прибыль в размере 188 млн рублей.
«Наш город» в конце сентября сообщал о продаже офисного центра на улице Щербакова в Тюмени. Его оценивали в 68 млн рублей.