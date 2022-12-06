nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ТЦ «Зеленый берег» в Тюмени продали москвичам за 1,9 млрд рублей

Сегодня, 14:42
Фото: Скрин видео «AKTIVO»

В Тюмени владельцы продали ТЦ «Зеленый берег» за 1,9 млрд рублей

Московская инвестиционная платформа «AKTIVO» сообщила, что подписан договор о выкупе ТЦ «Зелёный берег» в Тюмени. Стоимость сделки составит 1,9 млрд рублей, здание ещё не перешло в собственность компании.

Экономисты прогнозируют доходность ТЦ в районе 12,1% годовых (в течение 10 лет).

«ТЦ будет заведен в фонд и станет тринадцатым объектом под нашим управлением», - сообщается в телеграм-канале «AKTIVO».

Компания предлагает своим клиентам выкупить пай и получать доход от тюменского ТЦ.

Ранее торговый центр принадлежал холдингу «Партнёр», гендиректором организации является Разницын Геннадий Юрьевич. В 2021 году организация получила чистую прибыль в размере 188 млн рублей.

«Наш город» в конце сентября сообщал о продаже офисного центра на улице Щербакова в Тюмени. Его оценивали в 68 млн рублей.

В Тюмени компания продает офисно-торговый центр за 68 млн рублей
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#Торговые центры#Александр Мязин
Подпишитесь
Итоги недели. Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД
Вчера, 04:56
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
Вчера, 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
Вчера, 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
Вчера, 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
Вчера, 06:15
Что подарить на Новый год и как на этом сэкономить в Тюмени
Сегодня, 12:56