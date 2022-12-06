Сбер профинансировал жилой комплекс «Парковый» группы компаний «Жилье-2000»

Сбер профинансировал жилой комплекс «Парковый» в Тюмени. Кредитные средства банка в размере 477 млн рублей сроком до конца 2024 года получил специализированный застройщик «СТИУР-СК», входящий в группу компаний «Жилье-2000».

Финансирование осуществляется с использованием счетов эскроу. Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2024 года. «Это не первая сделка Сбера с группой компаний „Жилье-2000“. Наше плодотворное сотрудничество с застройщиком длится уже несколько лет. Ранее мы осуществили финансирование первых двух очередей жилого комплекса „Парковый“, а сейчас приступили к третьей, в рамках которой будет построено 120 квартир. Различные жилищные программы Сбера и специальные условия с застройщиком позволяют покупателям квартир подобрать ипотеку на более выгодных условиях», — отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка. «Выражаем благодарность за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, клиентоориентированный и ответственный подход в решении совместных задач по жилому комплексу «Парковый». Благодарим сотрудников банка «Сбер», которые внимательно относятся к нашим клиентам, подбирая для них оптимальные условия для решения жилищного вопроса», — говорит Ксения Кихаева, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «СЗ «Жилье-2000».