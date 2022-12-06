Руслана Кухарука исключили из Госсовета

Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук вошел в состав Госсовета РФ в ноябре 2021 года. Указ о его назначении был подписан 15 ноября. Тогда в состав президиума Госсовета был включен полпред УрФО Владимир Якушев.