Руслана Кухарука исключили из Госсовета

«Внести в состав комиссии Госссовета изменения, включив в него главу города Белогорска Амурской области Станислава Мелюкова и исключив из него Руслана Кухарука», — указано документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же указом президента из состава президиума Госсоветаа России исключен полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев.
Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук вошел в состав Госсовета РФ в ноябре 2021 года. Указ о его назначении был подписан 15 ноября. Тогда в состав президиума Госсовета был включен полпред УрФО Владимир Якушев.