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Руслана Кухарука исключили из Госсовета

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI

Руслана Кухарука исключили из состава Госсовета

Главу администрации Тюмени Тюмени Руслана Кухарука исключили из состава Государственного совета РФ. Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.
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Тюмень

«Внести в состав комиссии Госссовета изменения, включив в него главу города Белогорска Амурской области Станислава Мелюкова и исключив из него Руслана Кухарука», — указано документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом президента из состава президиума Госсоветаа России исключен полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев.

Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук вошел в состав Госсовета РФ в ноябре 2021 года. Указ о его назначении был подписан 15 ноября. Тогда в состав президиума Госсовета был включен полпред УрФО Владимир Якушев.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Назначения#Указы президента#Тюменская область
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