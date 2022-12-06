Роспотребнадзор проверил, как питаются тюменские школьники

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в тюменской школе № 5 была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания, «КШП «Центральный», нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил, которые и могли повлечь распространение кишечной инфекции среди школьников. Прокуратура Тюменской области возбудила по данному факту уголовное дело.