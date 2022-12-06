nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Роспотребнадзор проверил, как питаются тюменские школьники

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI

Тюменский Роспотребнадзор проверил школьные столовые. Проверку прошли не все

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили качество блюд в двух сотнях школьных столовых.
Сюжет
Тюмень

Специалисты отобрали пробы блюд, сырья и продуктов, из которых они приготовлены, а также оценили размеры порций для учеников, замерили температуру блюд и вынесли вердикт по сбалансированности рациона. Испытание прошли не все учреждения.

В скольких именно столовых учебных заведений выявили недостатки не уточняется. Известно, что в ходе проверок обнаружены санитарно-гигиенические нарушения, нарушения правил хранения пищи, правил мытья посуды и столовых приборов.

На данный момент большая часть нарушений уже устранена.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в тюменской школе № 5 была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания, «КШП «Центральный», нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил, которые и могли повлечь распространение кишечной инфекции среди школьников. Прокуратура Тюменской области возбудила по данному факту уголовное дело.

В школе №5 Тюмени дети массово заразились кишечной инфекцией
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Школы#Продукты питания#Школьное питание#Роспотребнадзор#Нарушения#Тюменская область
Подпишитесь
Итоги недели. Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД
Вчера, 04:56
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
Вчера, 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
Вчера, 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
Вчера, 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
Вчера, 06:15
Тюменцы могут получать скидку в 7 рублей в общественном транспорте
Вчера, 05:09