Прокуратура проверяет загоревшуюся маршрутку на соответствие законодательству

«По данному факту прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к перевозке пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается в ведомстве.
Напомним, что инцидент с маршруткой случился сегодня утром на пересечении улиц 50 лет октября и Максима Горького, в районе ТЦ «Магеллан». К счастью, пассажиры не пострадали.