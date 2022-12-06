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Прокуратура проверяет загоревшуюся маршрутку на соответствие законодательству

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI

Прокуратура Тюменской области устанавливает причины возгорания маршрутки

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится проверка по факту утреннего возгорания маршрутки по улице 50 лет Октября.
«По данному факту прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки с привлечением уполномоченных органов контроля, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе предъявляемых к перевозке пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,  — сообщается в ведомстве.

Напомним, что инцидент с маршруткой случился сегодня утром на пересечении улиц 50 лет октября и Максима Горького, в районе ТЦ «Магеллан». К счастью, пассажиры не пострадали.

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#Елена Чебоксарова#Прокуратура по г.Тюмени#Безопасность на дорогах#Пассажиры
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