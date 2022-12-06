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Новогодние комплекты со смартфонами с максимальной выгодой: праздничная акция билайна

Сегодня, 07:37
Фото: билайн
билайн анонсирует новогоднее предложение для своих клиентов — до конца праздников, до 11 января, в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора будет действовать акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром».

Участие в ней принимают такие бренды смартфонов, как Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo.

Только в билайне и только в дни проведения акции вы можете приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон из перечня, участвующих в специальном предложении, а также услуги связи и аксессуар. Выгода такого комплекта может составить до 5 тыс. рублей — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В акции участвуют более 20 моделей брендов Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo. Вы точно сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.

Мы же советуем обратить внимание на модель Tecno Pova 4 Pro с 256 Гб на борту. Емкость батареи составляет 6000 мАч. Здесь установлен 6.7” AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц. Оптимальные размеры и улучшенное качество изображения отлично подходят для комфортного просмотра видео и фильмов в высоком разрешении, а также дают возможность оценить продвинутую графику в современных мобильных играх. В Tecno Pova 4 Pro установлен мощный процессор Helio G99, а объем оперативной памяти можно увеличить с помощью виртуальной памяти до +5 ГБ. Это позволяет выполнять несколько задач одновременно, приложения работают плавно и без зависаний.

Фото: билайн

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции и ее ограничениях доступна по адресу — beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/v-komplekte-vygodnee

Акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром» действует с 1 декабря 2022 года по 11 января 2023 года.

Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.

Реклама. beeline.ru LatgC1A7L соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

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