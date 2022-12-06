nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Нарушения в школьных столовых Тюмени, фермера обвиняют в убийстве сотрудника ФСБ

Сегодня, 17:31

Фермера обвиняют в убийстве сотрудника ФСБ, нарушения в школьных столовых Тюмени

Тюменские школьники будут отдыхать 9 дней. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января включительно. В прошлом году дети отдыхали 10 дней.

Тюменские школьники уйдут на зимние каникулы 31 декабря 2022 года.

Согласно графику, составленному в департаменте образования, весенние каникулы у школьников в 2023 году начнутся 18 марта и завершатся 26 числа.

Роспотребнадзор выявил множественные нарушения в школьных столовых Тюмени.

Специалисты отобрали пробы блюд, сырья и продуктов, из которых они приготовлены. В ходе проверки эксперты оценили размеры порций. В нескольких столовых были выявлены недостатки. В частности выявлены нарушения правил хранения пищи. В настоящее время большая часть нарушений уже устранена.

В конце октября стало известно о вспышке кишечной инфекции в школе №5 города Тюмени. В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания, «КШП «Центральный», нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

В Тюмени фермер обвиняется в умышленном убийстве сотрудника ФСБ.

6 декабря Александра Сысоева, 1980 года рождения, заключили под стражу. Данное решение огласил Центральный райсуд областной столицы. На сегодняшнем судебном заседании Сысоев вину не признал. 

Отмечается, что инцидент произошел во время охоты на прошлой неделе. мужчина получил огнестрельное ранение. По одной из версий, в него случайно выстрелил местный фермер. 

Фермера обвиняют в умышленном убийстве сотрудника ФСБ
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовное дело#Прокуратура#Школа
Подпишитесь
Итоги недели. Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД
Вчера, 04:56
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
Вчера, 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
Вчера, 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
Вчера, 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
Вчера, 06:15
Что подарить на Новый год и как на этом сэкономить в Тюмени
Сегодня, 12:56