Нарушения в школьных столовых Тюмени, фермера обвиняют в убийстве сотрудника ФСБ

Специалисты отобрали пробы блюд, сырья и продуктов, из которых они приготовлены. В ходе проверки эксперты оценили размеры порций. В нескольких столовых были выявлены недостатки. В частности выявлены нарушения правил хранения пищи. В настоящее время большая часть нарушений уже устранена.