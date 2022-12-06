Нарушения в школьных столовых Тюмени, фермера обвиняют в убийстве сотрудника ФСБ

Тюменские школьники уйдут на зимние каникулы 31 декабря 2022 года.
Согласно графику, составленному в департаменте образования, весенние каникулы у школьников в 2023 году начнутся 18 марта и завершатся 26 числа.
Роспотребнадзор выявил множественные нарушения в школьных столовых Тюмени.
Специалисты отобрали пробы блюд, сырья и продуктов, из которых они приготовлены. В ходе проверки эксперты оценили размеры порций. В нескольких столовых были выявлены недостатки. В частности выявлены нарушения правил хранения пищи. В настоящее время большая часть нарушений уже устранена.
В конце октября стало известно о вспышке кишечной инфекции в школе №5 города Тюмени. В ходе проверки на пищеблоке школы и в деятельности организатора питания, «КШП «Центральный», нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
В Тюмени фермер обвиняется в умышленном убийстве сотрудника ФСБ.
6 декабря Александра Сысоева, 1980 года рождения, заключили под стражу. Данное решение огласил Центральный райсуд областной столицы. На сегодняшнем судебном заседании Сысоев вину не признал.
Отмечается, что инцидент произошел во время охоты на прошлой неделе. мужчина получил огнестрельное ранение. По одной из версий, в него случайно выстрелил местный фермер.