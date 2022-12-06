На КМУ инженерам поставили задачи по развитию беспилотной авиации России

Индустрию БАС обсудили на сессиях «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий в поисках решения проблем» и «Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки и инженерии». Выступающие отметили, что отрасль только зарождается и в стране еще не сертифицируются дроны весом от 30 кг и выше, но при этом уже разработаны беспилотники весом в две тонны и грузоподъемностью 500 кг, передает newsnn.ru.