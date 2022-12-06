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На КМУ инженерам поставили задачи по развитию беспилотной авиации России

Сегодня, 13:54
Фото: пресс-служба КМУ
На прошедшем в Сочи Конгрессе молодых ученых прошло обсуждение развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). Одним из организаторов мероприятия выступил Фонд Росконгресс, а медиахолдинг 1MI обеспечил его информационную поддержку.

Индустрию БАС обсудили на сессиях «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий в поисках решения проблем» и «Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки и инженерии». Выступающие отметили, что отрасль только зарождается и в стране еще не сертифицируются дроны весом от 30 кг и выше, но при этом уже разработаны беспилотники весом в две тонны и грузоподъемностью 500 кг, передает newsnn.ru.

Чтобы обеспечить нормативную базу этой сферы, необходимы теоретические и экспертные работы, надежные экспериментальные стенды, отечественная компонентная база, соответствующая наземная инфраструктура, программно-аппаратные комплексы и программно-математическое обеспечение, специальные базы данных.

На сессиях были рассмотрены особенности проектирования и создания российских компонентов беспилотных авиационных систем, вопросы обработки данных с полезных нагрузок, разработки «умных» систем управления квадрокоптером и применение их в сельском хозяйстве.  

Как заявил директор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин, Россия стоит на этапе формирования новой беспилотной индустрии и задача экспертов состоит в том, осветить организационные, административные и технологические проблемы отрасли.

Как отметили докладчики сессий, беспилотная авиация активно развивается по двум направлениям: получение цифровых геопространственных данных и транспортировка грузов. Сейчас важно обеспечить безопасность и взаимодействие с другими участниками воздушного движения.

В Минобрнауки РФ заявили, что учебные заведения должны стать основой для рождения инноваций в беспилотном секторе не только в нашей стране, но и в мире.

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