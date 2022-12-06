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Мошенники выманили у подростка-геймера 2,5 млн рублей

Сегодня, 19:41
В Москве подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и отдал их мошенникам, предложившим ему поиграть на ставках в Brawl Stars.

Как передают «Известия», разработчик игры Brawl Stars покинул рынок РФ и в стране распространились новые способы обмана игроманов, связанные с продажей игровой валюты. 

Так, в Москве недавно в полицию обратилась мама школьника, который под предлогом раскрутки аккаунта в Brawl Stars перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. В издании отметили, что основная часть этих денег была переведена через терминал на Qiwi-кошелек и номера телефонов, а оставшиеся средства он передал неизвестному человеку.

Как ребенок получил доступ к деньгам его мама не уточнила. В полиции завели уголовное дело о причинение ущерба в крупном размере.

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