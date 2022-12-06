Мошенники выманили у подростка-геймера 2,5 млн рублей

Как передают «Известия», разработчик игры Brawl Stars покинул рынок РФ и в стране распространились новые способы обмана игроманов, связанные с продажей игровой валюты.
Так, в Москве недавно в полицию обратилась мама школьника, который под предлогом раскрутки аккаунта в Brawl Stars перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. В издании отметили, что основная часть этих денег была переведена через терминал на Qiwi-кошелек и номера телефонов, а оставшиеся средства он передал неизвестному человеку.
Как ребенок получил доступ к деньгам его мама не уточнила. В полиции завели уголовное дело о причинение ущерба в крупном размере.