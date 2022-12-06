Мошенники выманили у подростка-геймера 2,5 млн рублей

Так, в Москве недавно в полицию обратилась мама школьника, который под предлогом раскрутки аккаунта в Brawl Stars перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. В издании отметили, что основная часть этих денег была переведена через терминал на Qiwi-кошелек и номера телефонов, а оставшиеся средства он передал неизвестному человеку.