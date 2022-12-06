Лучших волонтеров Подмосковья наградили в Международный день добровольца



Информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе о том, как стать волонтером и какие добрые дела и акции сейчас проводятся в регионе, а также какая именно помощь необходима военнослужащим и их семьям, размещена на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.