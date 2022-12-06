Лучших волонтеров Подмосковья наградили в Международный день добровольца

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, только за последние несколько месяцев волонтеры помогли собрать для военнослужащих более 200 тонн помощи.
«Наши добровольцы всегда реагируют на вызовы времени. Сегодня это помощь нашей армии, семьям мобилизованных и людям Донбасса», — пояснил Духин.
В региональное движение «Волонтеры Подмосковья» сейчас входят все добровольческие организации и объединения Московской области: отделения МГЕР, РСО, «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики», волонтерская общественная организация «Делай», ВСКС и муниципальный актив, сообщает newiz.ru.
В День добровольца министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила успехи активистов ВСКС благодарственными письмами ведомства. Еще более 35 волонтеров получили различные министерские знаки отличия.
Благодарственные письма за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе получили Вячеслав Морозов, Анастасия Макарова, Роман Тюленев, Вероника Груздева и Анастасия Зубкова.
Екатерина Швелидзе также встретилась с руководителями ресурсных центров развития и поддержки добровольчества Подмосковья. В процессе общения стороны обсудили планы на следующий год, совместные мероприятия, взаимодействие с волонтерскими центрами, возможность организовывать крупные форумы для активистов.
«Ресурсные центры — это точки притяжения и опоры для наших добровольцев. Мы должны создавать условия для самореализации и развития и, конечно, рассказывать волонтерам о самой важной и актуальной помощи», — отметила Швелидзе.
Информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в том числе о том, как стать волонтером и какие добрые дела и акции сейчас проводятся в регионе, а также какая именно помощь необходима военнослужащим и их семьям, размещена на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.