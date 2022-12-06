Капительный ремонт Викуловской поликлиники перешел к финальному этапу

Капитальный ремонт медучреждения проводится по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», рассчитанной до 2025 года. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 95 млн рублей.
Реконструкция Викуловской поликлиники началась в сентябре 2022 года. На сегодняшний день проведены наружные работы, обновлена кровля здания, заменены оконные блоки, выполнено утепление корпуса. Подрядное предприятие сегодня проводит внутренние инженерные работы по приведению коммуникаций в нормативное состояние. В здании будет полностью заменены системы отопления, электро и водоснабжения, а также сети связи.
Все работы ведутся согласно графику, бригады работают без выходных.
Сдача объекта запланирована на июнь 2023 года. В новой поликлинике будут получать амбулаторно-поликлиническую помощь более 10 тысяч человек взрослого населения.
Отметим, в Тюменской области также действует региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках данной программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. На следующий год в бюджете Тюменской области на реализацию этой программы запланировано более миллиарда рублей.