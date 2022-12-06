Капительный ремонт Викуловской поликлиники перешел к финальному этапу

Реконструкция Викуловской поликлиники началась в сентябре 2022 года. На сегодняшний день проведены наружные работы, обновлена кровля здания, заменены оконные блоки, выполнено утепление корпуса. Подрядное предприятие сегодня проводит внутренние инженерные работы по приведению коммуникаций в нормативное состояние. В здании будет полностью заменены системы отопления, электро и водоснабжения, а также сети связи.