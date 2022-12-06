nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Капительный ремонт Викуловской поликлиники перешел к финальному этапу

6 декабря 12:55
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В Викуловской районной больнице, филиале Областной больницы №4 , полным ходом идет капитальный ремонт здания поликлиники. Сейчас строители, выполнив основные работы, приступили к внутренней отделке помещений, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Капитальный ремонт медучреждения проводится по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», рассчитанной до 2025 года.  На эти цели из федерального бюджета было выделено более 95 млн рублей.

Реконструкция Викуловской поликлиники началась в сентябре 2022 года. На сегодняшний день проведены наружные работы, обновлена кровля здания, заменены оконные блоки, выполнено утепление корпуса. Подрядное предприятие сегодня проводит внутренние инженерные работы по приведению коммуникаций в нормативное состояние.  В здании будет полностью заменены системы отопления, электро и водоснабжения, а также сети связи.

Все работы ведутся согласно графику, бригады работают без выходных. 

Сдача объекта запланирована на июнь 2023 года. В новой поликлинике будут получать амбулаторно-поликлиническую помощь более 10 тысяч человек взрослого населения. 

Отметим, в Тюменской области также действует региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках данной программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.  На следующий год в бюджете Тюменской области на реализацию этой программы запланировано более миллиарда рублей.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09