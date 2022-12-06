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К Нефтегазовому кластеру Тюменкой области присоединились два новых участника

6 декабря 14:01
Фото: телеграм-канал Андрея Пантелеева
Число участников Нефтегазового кластера Тюменской области выросло до 107. Недавно к ассоциации присоединились два новых предприятия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

В состав кластера, основанного в Тюмени, вошли Екатеринбургский завод самоходных машин «Континент». А также Неовелл — инновационная компания и резидент «Сколково» из Казани.

Сегодня производители спецтехники и оборудования, создатели ИТ-разработок, представители науки, нефтесервисные организации и ключевые недропользователи выстраивают кооперацию в рамках предложенной Тюменской областью модели.

«Мы работаем напрямую с технологическими вызовами и предприятиями уже из 19 регионов страны, продвигая лучшие отечественные решения для повышения эффективности ТЭК», — отметил замгубернатора.

Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение для экономики области и страны в целом.  Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.

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