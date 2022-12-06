К Нефтегазовому кластеру Тюменкой области присоединились два новых участника

В состав кластера, основанного в Тюмени, вошли Екатеринбургский завод самоходных машин «Континент». А также Неовелл — инновационная компания и резидент «Сколково» из Казани.
Сегодня производители спецтехники и оборудования, создатели ИТ-разработок, представители науки, нефтесервисные организации и ключевые недропользователи выстраивают кооперацию в рамках предложенной Тюменской областью модели.
«Мы работаем напрямую с технологическими вызовами и предприятиями уже из 19 регионов страны, продвигая лучшие отечественные решения для повышения эффективности ТЭК», — отметил замгубернатора.
Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение для экономики области и страны в целом. Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.