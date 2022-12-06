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Из-под завалов дома в Нижневартовске достали тела еще 3 погибших

Сегодня, 08:45
Фото: СК по ХМАО

Число погибших в ЧП в Нижневартовске увеличилось до 10 человек

Трагедия, случившаяся в Нижневартовске 4 декабря, унесла жизни уже 10-ти местных жителей. Спасатели занимались разбором завалов, и обнаружили тела еще троих человек. Ожидается опознание.

Как сообщает «Муксун.fm», число жертв обрушения жилого дома в Нижневартовске выросло до 10 человек. Вчера было известно о 7 погибших, сегодня под завалами обнаружили тела еще трех вартовчан — женщины, подростка и маленького ребенка.

Из трех тел опознана на данный момент только женщина — это 24-летняя Любовь Гриценко, преподаватель местного политехнического колледжа. Она числилась пропавшей без вести. Местную жительницу искали близкие и коллеги.

Пропавшим также числится маленький сын Любови — Сева. Нашли ли его тело 4-летнего мальчика, станет известно после опознания.   

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Из-за ЧП, произошедшего в доме на улице Мира, 6А, руководитель СК России по ХМАО Михаил Мокшин провел оперативное совещание со следователями и следователями-криминалистами. Он заслушал доклады руководителя отдела по Нижневартовску.

Мокшин поручил обеспечить оперативное и качественное проведение всех необходимых действий.

Ранее «Наш Город» сообщал, что пострадавшим выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей на семью. Тем, кто получил травмы в результате происшествия, заплатят от 100 до 500 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей. 

#Анна Доронина#Происшествия#Нижневартовск#ЧП#Погибшие#Неопознанные тела
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