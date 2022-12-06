Из-под завалов дома в Нижневартовске достали тела еще 3 погибших

Ранее «Наш Город» сообщал, что пострадавшим выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей на семью. Тем, кто получил травмы в результате происшествия, заплатят от 100 до 500 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей.