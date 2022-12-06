Ишимец сбежал из-под надзора и устроил два ограбления

По данным следствия, Евгений Ч., находясь под административным надзором, совершил разбойное нападение на оператора АЗС в Ишиме и украл из кассы около четырех с половиной тысяч рублей. Чтобы скрыть свое лицо, на голову он себе накинул штору желтого цвета.