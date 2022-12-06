Ишимец сбежал из-под надзора и устроил два ограбления

По данным следствия, Евгений Ч., находясь под административным надзором, совершил разбойное нападение на оператора АЗС в Ишиме и украл из кассы около четырех с половиной тысяч рублей. Чтобы скрыть свое лицо, на голову он себе накинул штору желтого цвета.
Спустя год он напал на сотрудника офиса оператора сотовой связи и угрожая ножом украл смартфон Honor 50 Lite стоимостью более шестнадцати тысяч рублей.
Кроме того, Евгений Ч. без уважительных причин, с целью уклонения от административного надзора, самовольно оставил избранное им место жительства, не поставив в известность должностных лиц МО МВД России «Ишимский».
Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта, путем частичного сложения наказаний, отправил ишимца-разбойника на 12 лет в исправительную колонию строгого режима.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске местный житель укал из магазина женское пальто. Одежду впоследствии он продал на улице случайным прохожим.