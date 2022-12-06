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Ишимец сбежал из-под надзора и устроил два ограбления

Сегодня, 06:05
Фото: 1MI

Житель Тюменской области сбежал из-под надзора полиции и устроил два ограбления

На 12 лет в колонию строгого режима отправили жителя Тюменской области за побег из-под надзора и два разбойных нападения. Такое решение вынес Ишимский городской суд.
Сюжет
Суд

По данным следствия, Евгений Ч., находясь под административным надзором, совершил разбойное нападение на оператора АЗС в Ишиме и украл из кассы около четырех с половиной тысяч рублей. Чтобы скрыть свое лицо, на голову он себе накинул штору желтого цвета.

Спустя год он напал на сотрудника офиса оператора сотовой связи и  угрожая ножом украл смартфон Honor 50 Lite стоимостью более шестнадцати тысяч рублей.

Кроме того, Евгений Ч. без уважительных причин, с целью уклонения от административного надзора, самовольно оставил избранное им место жительства, не поставив в известность должностных лиц МО МВД России «Ишимский».

Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта, путем частичного сложения наказаний, отправил ишимца-разбойника на 12 лет в исправительную колонию строгого режима.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске местный житель укал из магазина женское пальто. Одежду впоследствии он продал на улице случайным прохожим.

Тоболяк украл женское пальто и продал его на улице
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Ограбления#Разбой#Суд#Уголовное дело#Тюменская область#Уголовная ответственность#Наказание
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