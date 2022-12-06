nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Фермера обвиняют в умышленном убийстве сотрудника ФСБ

Сегодня, 09:31
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области

В Тюмени фермер обвиняется в умышленном убийстве сотрудника ФСБ

Сегодня Александра Сысоева, 1980 года рождения, заключили под стражу. Таковой была мера пресечения, избранная для него Центральным районным судом по делу об умышленном убийстве.
Сюжет
Тюмень

Подсудимый обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. В материалах дела сообщается, что 3 декабря Сысоев, на территории лесополосы села Бухтал (Нижнетавдинский район), выстрелил мужчине в спину с короткой дистанции. На следующий день пострадавший скончался в отделении ОКБ № 2.

На сегодняшнем судебном заседании Сысоев вину не признал. 

В Тюменской области во время охоты погиб сотрудник ФСБ
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло заседание по делу Павла Москвина, майора полиции, который, по версии следствия, подстрелил в лесу мужчину, искавшего «закладку».

#Алиса Вернер#Центральный районный суд#Убийства#Убийство#Организация убийства#Тюмень#Суд#Тюменская область#Наказание#Уголовная ответственность#ФСБ
Подпишитесь
Итоги недели. Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД
Вчера, 04:56
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
Вчера, 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
Вчера, 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
Вчера, 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
Вчера, 06:15
Тюменцы могут получать скидку в 7 рублей в общественном транспорте
Вчера, 05:09