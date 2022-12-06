Фермера обвиняют в умышленном убийстве сотрудника ФСБ

Подсудимый обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. В материалах дела сообщается, что 3 декабря Сысоев, на территории лесополосы села Бухтал (Нижнетавдинский район), выстрелил мужчине в спину с короткой дистанции. На следующий день пострадавший скончался в отделении ОКБ № 2.
На сегодняшнем судебном заседании Сысоев вину не признал.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как прошло заседание по делу Павла Москвина, майора полиции, который, по версии следствия, подстрелил в лесу мужчину, искавшего «закладку».