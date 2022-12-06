Фермера обвиняют в умышленном убийстве сотрудника ФСБ

Подсудимый обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. В материалах дела сообщается, что 3 декабря Сысоев, на территории лесополосы села Бухтал (Нижнетавдинский район), выстрелил мужчине в спину с короткой дистанции. На следующий день пострадавший скончался в отделении ОКБ № 2.