Что подарить на Новый год и как на этом сэкономить в Тюмени

Следующий шаг к предновогодней экономии — изучение акций от магазинов и маркетплейсов. Обычно ретейлеры анонсируют выгодные предложения в начале декабря, в идеале успеть приобрести желаемое в первые дни распродаж. Помогут сэкономить бюджет предложения от банков (кэшбэк или бонусы) и программы лояльности от магазинов. А при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) можно не только компенсировать часть затрат на новогодние подарки, но и стать миллионером. До конца декабря СБП проводит розыгрыш денежных призов в одну тысячу и один миллион рублей среди покупателей, совершающих оплату с помощью сервиса. Достаточно лишь отсканировать QR-код СБП в магазине или выбрать этот способ оплаты на сайте или в мобильном приложении магазина, а затем в своем мобильном банке проверить сумму покупки и подтвердить оплату. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно проверить на сайте СБП по номеру телефона.