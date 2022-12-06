Что подарить на Новый год и как на этом сэкономить в Тюмени

Сэкономить время и деньги
Психологи советуют приобретать новогодние подарки за две-три недели до торжества. Так вы сэкономите нервы, деньги и успеете подготовиться к самому празднованию. Не спешите сразу идти в магазин, иначе выбор может превратиться в стресс, а траты — в ущерб для кошелька. Лучше выделить несколько минут на составление списка адресатов, затем определиться с бюджетом, распределить его на всех и выбрать презент.
Следующий шаг к предновогодней экономии — изучение акций от магазинов и маркетплейсов. Обычно ретейлеры анонсируют выгодные предложения в начале декабря, в идеале успеть приобрести желаемое в первые дни распродаж. Помогут сэкономить бюджет предложения от банков (кэшбэк или бонусы) и программы лояльности от магазинов. А при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) можно не только компенсировать часть затрат на новогодние подарки, но и стать миллионером. До конца декабря СБП проводит розыгрыш денежных призов в одну тысячу и один миллион рублей среди покупателей, совершающих оплату с помощью сервиса. Достаточно лишь отсканировать QR-код СБП в магазине или выбрать этот способ оплаты на сайте или в мобильном приложении магазина, а затем в своем мобильном банке проверить сумму покупки и подтвердить оплату. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно проверить на сайте СБП по номеру телефона.
Идеи для новогоднего подарка родным, детям и близким в Тюмени
Если бюджет для каждого члена семьи или близкого человека намечен — время определиться. Помните, что эмоции от подарка практически не зависят от его цены, главное — оттолкнуться от интересов человека. Муж, который практически не бывает на кухне, наверняка не оценит набор ножей, как бы ни расписывал его продавец-консультант. А ребенок, увлекающийся рисованием, наверняка не останется в восторге от конструктора. Свеча в виде миленького кролика или пушистый мягкий зверь также не подойдут, если перед вами не коллекционер новогодних восковых скульптур или любитель мягких игрушек.
Универсальный новогодний презент — подарочный набор. Упакуйте в красивую коробку мелочи, связанные с увлечениями вашего близкого. Сладости для сладкоежки, несколько книг для ценителя литературы, спортивные принадлежности для фитнес-леди. Таким же образом можно оформить подарок для начальника, родителей или второй половинки.
Еще один способ порадовать любого человека — заказать портрет или набор для художника. Также стопроцентное попадание — набор из разных сортов чая или кофе и напиток в привлекательной бутылке.
Полезным и приятным презентом станет сертификат. Можно приобрести абонемент на курс массажа или комплекс процедур, а для ребенка — билет на прохождение увлекательного квеста с компанией друзей.
Не забудьте упаковать подарок в праздничную упаковку (даже сертификат) и приготовить искреннее пожелание.