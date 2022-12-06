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43-летнего мужчину сбила машина на улице Дружбы в Тюмени. Его госпитализировали

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI

У тюменского парка на улице Дружбы сбили пешехода. 43-летний мужчина в больнице

В областной столице на перекрёстке улиц Дружбы и Малышева сбили 43-летнего мужчину. Его срочно госпитализировали в больницу. В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что данный инцидент расследуется инспекторами.

Мужчину сбил автомобиль Skoda. Водитель сообщил, что пострадавший переходил дорогу на красный свет. Эта информация будет проверяться инспекторами. Изначально в соцсетях появились сообщения, что мужчина скончался у Гагаринского парка. В пресс-службе ГИБДД отметили, что 43-летний тюменец получил серьёзные травмы, все обстоятельства дорожного происшествия проверяются.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице напротив Комсомольского парка Toyota влетела в Lada и железный забор частного домовладения.

В Тюмени напротив Комсомольского парка Toyota влетела в Lada и железный забор
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Погода#Водители#Дорожные пробки
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