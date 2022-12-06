43-летнего мужчину сбила машина на улице Дружбы в Тюмени. Его госпитализировали

Мужчину сбил автомобиль Skoda. Водитель сообщил, что пострадавший переходил дорогу на красный свет. Эта информация будет проверяться инспекторами. Изначально в соцсетях появились сообщения, что мужчина скончался у Гагаринского парка. В пресс-службе ГИБДД отметили, что 43-летний тюменец получил серьёзные травмы, все обстоятельства дорожного происшествия проверяются.