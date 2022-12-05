Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров

Как застройщик мы заботимся об архитектуре и благоустройстве. А значит, мы рассматриваем оформление интерьеров как единый процесс по созданию комфорта и эстетики, и дизайнеров интерьеров — как продолжателей нашей миссии. Поэтому нам важно мнение наших коллег о жилье в контексте актуальных трендов эргономики и стиля.
14 ноября мы собрались в конференц-зале термального курорта «ЛетоЛето», чтобы обсудить жизнь в комфорт-классе с тюменским акцентом. Событие прошло при участии Ассоциации дизайнеров и архитекторов Тюменской области (АДАТО). Делимся с вами основными тезисами.
Справка об авторском квартале «Машаров»
Авторский квартал «Машаров» расположен вблизи исторического центра Тюмени — вдоль главной улицы города и между двумя его центральными площадями (квадрат улиц Профсоюзная — Республики — Советская — М. Горького). Квартал включает 8 жилых домов (каждый с неповторимым дизайном), и деловой центр.
Концепция предполагает единый архитектурный ансамбль, соединенный пешеходным
бульваром, единым подземным паркингом и многоуровневым благоустройством. Застройщик Сибинтел Девелопмент — одна из самых стабильных и крупных компаний на рынке Тюмени уже 20 лет. Срок реализации проекта 2021-2028. Первый дом квартала сдается уже в начале 2023 года
Дизайнеры-участники круглого стола:
Тех, кто выбирает комфорт-класс, пока не интересует бренд архитектурного бюро,
как и широкая известность дизайн-студии. «Это прерогатива элитного жилья в больших городах», — говорит Анна Сойту. Покупатели «комфорта» больше ориентируются на опыт и
надежность застройщика или исполнителя работ по интерьеру, также на первом месте
стоит инфраструктура.
Мария Чудинова советует при проектировании интерьера принимать во внимание хотя бы
общую архитектурную концепцию зданий. «В авторском квартале „Машаров“, например, логично было бы совмещать хайтек с классикой или с эко-минимализмом, которые
транслировали итальянские архитекторы квартала из бюро R+S», — отмечает Мария.
Стили интерьеров, которые воплощают дизайнеры, на практике стали более разнообразными. Дмитрий Галкин связывает это с ростом «насмотренности» клиентов и
общей глобализацией. Также изменился сам портрет заказчика: раньше с дизайнерами
работало только старшее поколение, теперь проект может позволить себе и 20-летний
блогер или наследник. И конечно, вкус у них априори отличается.
Как отмечает Вероника Комарова, интерес к дизайну в целом растет — это можно увидеть
и по притоку специалистов разных уровней в нишу. Анастасия Сергеева говорит, что
заказчики часто растут вместе с дизайнером и в последующих проектах уже могут
позволить себе — и специалисту — более смелые решения.
Топовые дизайнеры в комфорт-классе берутся только за проекты под ключ — от картинки до важных бытовых мелочей — до достижения результата «Поэтому заказчику и дизайнеру важно быть на одной волне, так как цена доверия высока в прямом и переносном смысле», — комментирует Анна Каплун. Стоимость дизайн-проекта с работой и материалами варьируется от 80 до 120 тыс. рублей за квадратный метр.
Дизайнеры уделяют пристальное внимание планировкам. Часто им проще иметь дело с квартирой без внутренних стен, чтобы сделать жилье действительно удобным. «Было бы здорово, если бы застройщики сотрудничали с дизайнерами на этапе утверждения планировок», — считает Светлана Черноусова. Дизайнер отметила разнообразие планировочных решений в авторском квартале «Машаров» и посоветовала
поэкспериментировать со свободными планировками в следующих домах квартала.
Анна Сойту отметила положительные тренды в планировках в виде наличия мастер-
спален, кухонь-гостиных, гардеробных, которые раньше приходилось создавать «из того,
что было».
На вопрос о перспективах развития жилья в Тюмени эксперты дизайна отметили дефицит на рынке готовых квартир в аренду в комфорт-классе. «В авторском квартале „Машаров“ точно будет востребована аренда из-за отличной локации», — утверждает Дмитрий Галкин, — «а для покупателя делать самостоятельно ремонт на объекте для инвестиций –утомительная задача из-за временных затрат».
Именно дизайнерское оформление может сделать квартиру для сдачи в аренду более
привлекательной и ликвидной, считают эксперты по интерьеру. Они советуют
остановиться на светлых нейтральных тонах, трансформируемых пространствах и не
экономить на материалах в инвестиционном жилье.
Мы благодарим Ассоциацию и лично Елену Калинину за помощь в организации круглого стола, а также всех экспертов за участие и вовлеченность. До встречи!
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