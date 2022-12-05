Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров

Как застройщик мы заботимся об архитектуре и благоустройстве. А значит, мы рассматриваем оформление интерьеров как единый процесс по созданию комфорта и эстетики, и дизайнеров интерьеров — как продолжателей нашей миссии. Поэтому нам важно мнение наших коллег о жилье в контексте актуальных трендов эргономики и стиля.



14 ноября мы собрались в конференц-зале термального курорта «ЛетоЛето», чтобы обсудить жизнь в комфорт-классе с тюменским акцентом. Событие прошло при участии Ассоциации дизайнеров и архитекторов Тюменской области (АДАТО). Делимся с вами основными тезисами.