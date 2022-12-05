Володин: Америка сдерживает развитие стран ради сохранения гегемонии

Издание dumatv.ru пишет, что Володин выразил мнение о необходимости многополярного мира. Но в Соединенных Штатах Америки этому противятся изо всех сил и предпринимают усилия для сохранения собственной гегемонии и монопольного положения.
По словам спикера Государственной думы, для этого США используют различные меры: вводят санкции, не имеющие законного основания, запугивают, прибегают к шантажу, пытаются уничтожить традиционные русские ценности, религию и культуру.
"Для чего это делается - совершенно понятно: хотят выдернуть человека из семьи и общества, оставить один на один со своими проблемами и через социальные сети сделать его зависимым, дальше уже управлять, промывать мозги, чтобы он был вовлечен в их повестку", - подчеркнул спикер Госдумы.
Вячеслав Володин напомнил, что Соединенные Штаты Америки и их европейские партнеры привыкли вмешиваться во внутренние дела других стран, разрушая их экономику. Он подчеркнул, что результаты этого видны на примере Украины, которая стала колонией США, потеряла свою независимость и используется в качестве инструмента борьбы против Российской Федерации.
Ранее спикер отметил слова экономиста из США Рэя Далио о том, что через двести сорок шесть лет после основания Штатов они утрачивают роль гегемона. Эксперт указывает в своей книге, что цикл роста, могущества и упадка исторических империй в среднем составляет два с половиной века, что свидетельствует о неизбежности упадка Америки.
По мнению Володина, на данный момент Америка пытается остановить свое падение и делает это в первую очередь за счет Европейского союза. Председатель ГД объяснил, что США пытаются экономически ослабить европейские государства, навязывают им свои дорогостоящие энергетические ресурсы. Так они по факту разрушают европейскую промышленность и валюту, которая является второй по значимости после доллара.