Володин: Америка сдерживает развитие стран ради сохранения гегемонии

"Для чего это делается - совершенно понятно: хотят выдернуть человека из семьи и общества, оставить один на один со своими проблемами и через социальные сети сделать его зависимым, дальше уже управлять, промывать мозги, чтобы он был вовлечен в их повестку", - подчеркнул спикер Госдумы.