Водителя Mazda будут судить за гибель двух тюменских подростков в ДТП

В Тюмени будут судить 42-летнего мужчину за гибель двух подростков в ДТП

Прокуратурой Калининского АО города Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в гибели двух подростков в результате аварии на Червишевском тракте, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.