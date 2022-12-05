Водителя Mazda будут судить за гибель двух тюменских подростков в ДТП

Молодые люди находились в ВАЗ-21074.
«По версии следствия, 09.04.2022 в ночное время обвиняемый двигался на автомобиле «Mazda 6» по проезжей части ул. Червишевский тракт. На нерегулируемом перекрестке, в нарушение Правил дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра при повороте налево, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю ВАЗ-21074», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Несовершеннолетние водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте. Серьёзно пострадали ещё два подростка.
Дело рассмотрит Калининский райсуд областной столицы.
Ранее «Наш город» сообщал, что эта авария вошла в ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году.