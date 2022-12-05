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Водителя Mazda будут судить за гибель двух тюменских подростков в ДТП

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI

В Тюмени будут судить 42-летнего мужчину за гибель двух подростков в ДТП

Прокуратурой Калининского АО города Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в гибели двух подростков в результате аварии на Червишевском тракте, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Молодые люди находились в ВАЗ-21074.

«По версии следствия, 09.04.2022 в ночное время обвиняемый двигался на автомобиле «Mazda 6» по проезжей части ул. Червишевский тракт. На нерегулируемом перекрестке, в нарушение Правил дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра при повороте налево, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю ВАЗ-21074», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Несовершеннолетние водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте. Серьёзно пострадали ещё два подростка.

Дело рассмотрит Калининский райсуд областной столицы.

Ранее «Наш город» сообщал, что эта авария вошла в ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году.

ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Прокуратура#Уголовное дело#Александр Мязин
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