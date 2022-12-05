В Тюменской области заготовлено почти 2,5 тонны семян лесных растений

В августе «Наш город» сообщал об акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло в Винзилинском участковом лесничестве (14 км Ялуторовского тракта от Автограда до поворота на д. Муллаши, далее 6,5 км). Для саженцев деревьев выделили почти 18 гектар. Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы.