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В Тюменской области заготовлено почти 2,5 тонны семян лесных растений

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI

Почти 2,5 тонны семян лесных растений заготовлено для посевных работ в питомниках

Тюменская область полностью обеспечена семенами лесных растений для посевных работ в питомниках в следующем году, сообщает информцентр правительства Тюменской области. Всего заготовлено 2 452 кг семян.
«Лесовосстановление включает большой цикл работ, который начинается с заготовки семян лесных растений. В Тюменской области в 2022 году изначально планировалось заготовить 2330 кг семян. На сегодня эта цифра уже выше - 2452 кг», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

В регионе действует страховой фонд семян. Для этого был реконструирован склад, ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» выделила отдельное помещение под дезинфекцию.

В августе «Наш город» сообщал об акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло в Винзилинском участковом лесничестве (14 км Ялуторовского тракта от Автограда до поворота на д. Муллаши, далее 6,5 км).  Для саженцев деревьев выделили почти 18 гектар. Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Минприроды России, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы.

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в акции «Сохраним лес»
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#Александр Мязин#Общество#Лес#Золотой лес#Деревья#Касается каждого#Правила благоустройства территории Тюмени
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