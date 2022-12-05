В Тюменском ежегодном форуме замещающих семей приняли участие более 1500 человек

Форум проводится в восьмой раз по инициативе департамента социального развития Тюменской области и ежегодно собирает всё больше опекунов, попечителей и приемных родителей. Координатором проведения форума выступает региональный центр «Семья».
Мероприятие проходило не только в студии, но и на диалоговых площадках в муниципалитетах, организованных территориальными органами опеки и попечительства и специалистами комплексных центров социального обслуживания населения.
Спикеры с участниками обсудили главные вопросы: как пройти период адаптации, стать осознанным родителем и научиться доверять друг другу.
Эксперты познакомили участников с системой государственной поддержки замещающих семей и технологиями сопровождения, рассказали куда обратиться за помощью.
«Мы хотим объединить все замещающие семьи Тюменской области. Ведь вместе мы можем оперативнее решать вопросы, заниматься профилактикой вторичных отказов от детей совместно с центром „Семья“, который помогает семьям справляться с кризисами и выходить на новый уровень взаимодействия», — пояснили в ассоциации.
Укрепление авторитета семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области, проводимой в отношении семьи и детей, прежде всего выступают социальная поддержка, укрепление авторитета семьи и другое.