В Тюменском ежегодном форуме замещающих семей приняли участие более 1500 человек

«Мы хотим объединить все замещающие семьи Тюменской области. Ведь вместе мы можем оперативнее решать вопросы, заниматься профилактикой вторичных отказов от детей совместно с центром „Семья“, который помогает семьям справляться с кризисами и выходить на новый уровень взаимодействия», — пояснили в ассоциации.