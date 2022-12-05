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В Тюменском ежегодном форуме замещающих семей приняли участие более 1500 человек

5 декабря 12:25
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
На прошлой неделе в Тюмени прошел очередной региональный форум замещающих семей. Участие в нем приняли более 1500 человек из 26 населенных пунктов региона, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Форум проводится в восьмой раз по инициативе департамента социального развития Тюменской области и ежегодно собирает всё больше опекунов, попечителей и приемных родителей. Координатором проведения форума выступает региональный центр «Семья».

Мероприятие проходило не только в студии, но и на диалоговых площадках в муниципалитетах, организованных территориальными органами опеки и попечительства и специалистами комплексных центров социального обслуживания населения.

Спикеры с участниками обсудили главные вопросы: как пройти период адаптации, стать осознанным родителем и научиться доверять друг другу.

Эксперты познакомили участников с системой государственной поддержки замещающих семей и технологиями сопровождения, рассказали куда обратиться за помощью.

«Мы хотим объединить все замещающие семьи Тюменской области. Ведь вместе мы можем оперативнее решать вопросы, заниматься профилактикой вторичных отказов от детей совместно с центром „Семья“, который помогает семьям справляться с кризисами и выходить на новый уровень взаимодействия», — пояснили в ассоциации.

Укрепление авторитета семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области, проводимой в отношении семьи и детей, прежде всего выступают социальная поддержка, укрепление авторитета семьи и другое.

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