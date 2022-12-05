В Тюменском правительстве рассмотрели вопросы противодействия наркомании

По словам губернатора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе выросло количество изъятых наркотических средств, пресечена деятельность двух подпольных нарколабораторий. Также зарегистрировано сокращение количества летальных случаев отравления наркотическими средством «метадон».
Проблема наркотизации населения, несмотря на позитивные сдвиги, по-прежнему требует качественного взаимодействия всех ответственных ведомств. Об этом заявили участники заседания, подводя итоги информационно-просветительской работы, направленной на профилактику употребления наркотических средств. В частности, в ней задействованы средства массовой информации, где опубликовано почти две тысячи материалов по теме антинаркотической программы. На телеканалах и в социальных сетях размещаются видеоролики, интервью с лидерами общественного мнения, анонсы профилактических мероприятий.
Члены антинаркотической комиссии Тюменской области утвердили план работы на 2023 год.