nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменском правительстве рассмотрели вопросы противодействия наркомании

5 декабря 13:12
Фото: сайт правительства Тюменской области
За 10 месяцев 2022 года в Тюменской области на 9,1% выросло количество зарегистрированных наркопреступлений, а также повысилась эффективность раскрытия фактов сбыта запрещенных веществ, отметил глава Тюменской области Александр Моор на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии.

По словам губернатора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе  выросло количество изъятых наркотических средств, пресечена деятельность двух подпольных нарколабораторий. Также зарегистрировано сокращение количества летальных случаев отравления наркотическими средством «метадон».

Проблема наркотизации населения, несмотря на позитивные сдвиги, по-прежнему требует качественного взаимодействия всех ответственных ведомств. Об этом заявили участники заседания, подводя итоги информационно-просветительской работы, направленной на профилактику употребления наркотических средств. В частности, в ней задействованы средства массовой информации, где опубликовано почти две тысячи материалов по теме антинаркотической программы. На телеканалах и в социальных сетях размещаются видеоролики, интервью с лидерами общественного мнения, анонсы профилактических мероприятий.

Члены антинаркотической комиссии Тюменской области утвердили план работы на 2023 год.

Напомним, в целях снижения смертности и отравлений наркотическими и психотропными веществами в Тюменской области была разработана масштабная профилактическая программа и межведомственная «дорожная карта» которой уже реализуется.  
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09