В тюменских Тарманах пешеходный переход организовали на обочине

«Видать «ветром сдуло», — пошутила Виктория И.
«А разметка из зубной пасты, смывающаяся за пару дождей никого не смущает? Да, реализация гобо-проектора сейчас кривая, традиционно. Но сама идея определённо экономически выгодна», — отметил Евгений И.
Ранее «Наш Город» писал, что инновационная дорожная разметка была установлена этой осенью на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах Советской, 20, Луначарского, 2, и на пересечении Молодежной — Пышминской. Проекционная разметка была создана для повышения безопасности дорожного движения.