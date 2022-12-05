В тюменских Тарманах пешеходный переход организовали на обочине

В Тюмени пешеходный переход организовали на обочине

Тюменцы высмеяли гобо-проектор пешеходного перехода на улице Малышева, 22, светящий не на дорожное полотно, а на обочину. По словам горожан, проекция пешеходного перехода работает уже месяц, но ее до сих пор не отрегулировали.

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