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В тюменских Тарманах пешеходный переход организовали на обочине

Сегодня, 06:46
Фото: Подслушано Тюмень Мыс Тарманы

В Тюмени пешеходный переход организовали на обочине

Тюменцы высмеяли гобо-проектор пешеходного перехода на улице Малышева, 22, светящий не на дорожное полотно, а на обочину. По словам горожан, проекция пешеходного перехода работает уже месяц, но ее до сих пор не отрегулировали.
Сюжет
Тюмень
«Видать «ветром сдуло», — пошутила Виктория И.
«А разметка из зубной пасты, смывающаяся за пару дождей никого не смущает? Да, реализация гобо-проектора сейчас кривая, традиционно. Но сама идея определённо экономически выгодна», — отметил Евгений И.

Ранее «Наш Город» писал, что инновационная дорожная разметка была установлена этой осенью на нерегулируемых пешеходных переходах на улицах Советской, 20, Луначарского, 2, и на пересечении Молодежной — Пышминской. Проекционная разметка была создана для повышения безопасности дорожного движения.

На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
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#Валентина Бурнашева#Общество#Дороги#Пешеходный переход#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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