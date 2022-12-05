В Тюмени задержали 31-летнего мужчину, который стрелял в охранника кафе

«Установлено, что в середине ноября у разыскиваемого гражданина произошёл конфликт с охранником заведения, в ходе которого он произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба МВД.
Работник кафе получил незначительные телесные повреждения.
Злоумышленника удалось задержать на съёмной квартире. Его отследили в Тюмени, когда он пытался вновь сменить место жительства.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские следователи выясняют, как в СМИ попали материалы уголовного дела.