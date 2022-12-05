В Тюмени задержали 31-летнего мужчину, который стрелял в охранника кафе

Стрелявшего в охранника кафе мужчину задержали в Тюмени

Курганские и тюменские оперативники МВД задержали в Тюмени 31-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД в телеграм. Он находился в федеральном розыске. В середине ноября он отдыхал в кафе в Катайске, где произошел конфликт с охраной.