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В Тюмени задержали 31-летнего мужчину, который стрелял в охранника кафе

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI

Стрелявшего в охранника кафе мужчину задержали в Тюмени

Курганские и тюменские оперативники МВД задержали в Тюмени 31-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД в телеграм. Он находился в федеральном розыске. В середине ноября он отдыхал в кафе в Катайске, где произошел конфликт с охраной.
«Установлено, что в середине ноября у разыскиваемого гражданина произошёл конфликт с охранником заведения, в ходе которого он произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба МВД.

Работник кафе получил незначительные телесные повреждения.

Злоумышленника удалось задержать на съёмной квартире. Его отследили в Тюмени, когда он пытался вновь сменить место жительства.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские следователи выясняют, как в СМИ попали материалы уголовного дела.

Тюменские следователи выясняют, как в СМИ попали материалы уголовного дела
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Прокуратура#Стрельба#Жалобы#Александр Мязин
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