В Тюмени выставят на торги крупный земельный участок в Труфаново

Указано, что на аукцион одним лотом выставят семь земельных участков (земли населенных пунктов) площадью от 1 тысячи квадратных метров до 22 тысяч квадратов. Общая площадь земли составляет 29 тысяч квадратов. Аукцион по продаже планируют провести во втором квартале 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменили аукцион по поиску подрядной организации, которая займется КРТ в границах улиц Минской, Смоленской и Минской — Киевской. Ранее здесь были запланированы работы по реновации, в рамках которых должны были снести два многоквартирных дома.