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В Тюмени выставят на торги крупный земельный участок в Труфаново

Сегодня, 07:55
Фото: 1MI

В Тюмени выставят на торги земельный участок площадью 29 гектар

В Тюмени на торги выставят семь земельных участков в деревне Труфаново. Информация о планируемых торгах появилась на сайте ДОМ.РФ.
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Тюмень

Указано, что на аукцион одним лотом выставят семь земельных участков (земли населенных пунктов) площадью от 1 тысячи квадратных метров до 22 тысяч квадратов. Общая площадь земли составляет 29 тысяч квадратов. Аукцион по продаже планируют провести во втором квартале 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменили аукцион по поиску подрядной организации, которая займется КРТ в границах улиц Минской, Смоленской и Минской — Киевской. Ранее здесь были запланированы работы по реновации, в рамках которых должны были снести два многоквартирных дома.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тендеры#Аукцион#Земельные участки
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