В Тюмени выставят на торги крупный земельный участок в Труфаново

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменили аукцион по поиску подрядной организации, которая займется КРТ в границах улиц Минской, Смоленской и Минской — Киевской. Ранее здесь были запланированы работы по реновации, в рамках которых должны были снести два многоквартирных дома.