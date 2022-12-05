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В Тюмени в ДТП пострадал ребенок. Он ехал без детского кресла

Сегодня, 06:24
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени в ДТП пострадал ребенок

8-летний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на пересечении улиц Молодежной и Совхозной. Здесь столкнулись Mercedes и Geely.
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Тюмень

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Mercedes. Он нарушил правила очередности проезда — выезжая со второстепенной дороги не пропустил двигающийся по главной автомобиль Geely.

В результате ДТП травмы получил 8-летний ребенок, пассажир Geely. Он ехал в автомобиле без специального удерживающего устройства (был просто пристегнут ремнем безопасности). Водителя Geely привлекли к административной ответственности, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на 420-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием фуры и легковушки. В аварии погибли два человека — водитель и пассажирка легкового автомобиля.

 

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#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Происшествия#ГИБДД#Дороги#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Наказание#Валентина Бурнашева
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