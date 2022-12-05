В Тюмени в ДТП пострадал ребенок. Он ехал без детского кресла

В результате ДТП травмы получил 8-летний ребенок, пассажир Geely. Он ехал в автомобиле без специального удерживающего устройства (был просто пристегнут ремнем безопасности). Водителя Geely привлекли к административной ответственности, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.