В Тюмени в ДТП пострадал ребенок. Он ехал без детского кресла

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Mercedes. Он нарушил правила очередности проезда — выезжая со второстепенной дороги не пропустил двигающийся по главной автомобиль Geely.
В результате ДТП травмы получил 8-летний ребенок, пассажир Geely. Он ехал в автомобиле без специального удерживающего устройства (был просто пристегнут ремнем безопасности). Водителя Geely привлекли к административной ответственности, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на 420-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием фуры и легковушки. В аварии погибли два человека — водитель и пассажирка легкового автомобиля.