В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона

Реклама. www.деньзастройщиков.рф LjN8K3NXs соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».
Мероприятие пройдет в ТРЦ «Галерея Вояж» по адресу ул. Герцена, 94, с 10:00 до 18:00.
За один день вы сможете познакомиться с тюменскими застройщиками, узнать о
новостройках нашего города и определиться в поисках подходящего для себя варианта.
Специально для посетителей выставки организаторы собрали:
Впервые на выставке будет работать представитель застройщика из ОАЭ и Турции.
Новогодняя выставка недвижимости обещает быть щедрой на акции и скидки от застройщиков на покупку городских квартир, таунхаусов, коттеджей. Посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше подарочного сертификата на скидку в 100 000 рублей на покупку квартиры.
На выставку «День застройщиков Тюмени» можно прийти всей семьей. Для детей будут организованы тематические мастер-классы. В течение дня на площадке будет работать профессиональный фотограф, организована новогодняя фотозона.
Участники выставки:
Ждем вас на «День застройщиков Тюмени»:
10 декабря 2022 (сб), с 10:00 до 18:00
Тюмень, ТРЦ «Галерея Вояж», ул. Герцена, 94, 3 этаж
Получить бесплатный билет на выставку: www.деньзастройщиков.рф
Подписаться на ТГ-канал выставки: https://t.me/dzt72
Условия розыгрыша: деньзастройщиков.рф
Организатор: ИП Фомина Т.В. (ИНН 720410506586)