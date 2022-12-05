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В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона

Сегодня, 09:53
Более 12 000 вариантов квартир и множество планировочных решений от квартир-студий до модных хайфлэтов от ведущих застройщиков региона будет представлено на новогодней выставке недвижимости «День застройщиков Тюмени».

Мероприятие пройдет в ТРЦ «Галерея Вояж» по адресу ул. Герцена, 94, с 10:00 до 18:00.

За один день вы сможете познакомиться с тюменскими застройщиками, узнать о
новостройках нашего города и определиться в поисках подходящего для себя варианта.

Специально для посетителей выставки организаторы собрали:

  • максимальное количество застройщиков на одной площадке;
  • выгодные предложения и акции на покупку квартир;
  • подробные презентации 45 жилых комплексов новостроек Тюмени;
  • розыгрыш 100 000 рублей на покупку квартиры у любого участника выставки.

Впервые на выставке будет работать представитель застройщика из ОАЭ и Турции.

Новогодняя выставка недвижимости обещает быть щедрой на акции и скидки от застройщиков на покупку городских квартир, таунхаусов, коттеджей. Посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше подарочного сертификата на скидку в 100 000 рублей на покупку квартиры.

На выставку «День застройщиков Тюмени»  можно прийти всей семьей. Для детей будут организованы тематические мастер-классы. В течение дня на площадке будет работать профессиональный фотограф, организована новогодняя фотозона.

Участники выставки:

  • ПСК Дом девелопмент,
  • СТРАНА,
  • Группа компаний «ЭНКО»,
  • Компания 4D,
  • Группа компаний «Меридиан»,
  • Группа компаний В72,
  • Группа компаний «ТИС»,
  • Группа компаний «СтройМир»,
  • Группа компаний «Инко и К»,
  • Rodina Development,
  • Талан Тюмень,
  • Компания «Скандиа»,
  • Arsib Development,
  • Группа компаний «Паритет Девелопмент»,
  • ISB Development,
  • Группа компаний «Астон»
  • Эко-девелопер «Партнер»,
  • Застройщик загородной недвижимости «IZI HOUSE»,
  • Девелоперская компания «Новая земля»,
  • Emaar ОАЭ.

Ждем вас на «День застройщиков Тюмени»:

10 декабря 2022 (сб), с 10:00 до 18:00
Тюмень, ТРЦ «Галерея Вояж», ул. Герцена, 94, 3 этаж
Получить бесплатный билет на выставку: www.деньзастройщиков.рф
Подписаться на ТГ-канал выставки: https://t.me/dzt72

Условия розыгрыша: деньзастройщиков.рф

Организатор: ИП Фомина Т.В. (ИНН 720410506586)

Реклама. www.деньзастройщиков.рф LjN8K3NXs соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

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