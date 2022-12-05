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В Тюмени победителям нацчемпионата «Абилимпикс» вручили денежные сертификаты

5 декабря 12:11
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
В минувшую пятницу, 2 декабря, в Тюмени по поручению правительства России наградили победителей Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года. Именные денежные сертификаты получили 11 тюменцев.

Мероприятие прошло при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Награды вручал Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Сборная Тюменской области достойно представила регион на федеральном уровне, и привезла шестнадцать медалей разного достоинства — это наибольший показатель за шестилетнюю историю участия тюменской команды в чемпионатах национального уровня.

Финансовой обеспечение сертификатов за первое место составляет 100 тысяч рублей, второе место — 75 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч рублей.

Использовать сертификаты можно на оплату дополнительного образования и на приобретение технических средств реабилитации.

«Сегодня в единый день вручения сертификатов правительства Российской Федерации и платформы „Россия — страна возможностей“ хочется отметить ваш неоценимый вклад в развитие движения „Абилимпикс“ в Тюменской области. И сегодня в этом зале мы поздравляем лучших из более чем 300 конкурсантов региональных чемпионатов за последние два года. Именно вы создаете бренд конкурсного движения Абилимпикс, соревнуясь и побеждая, вы становитесь мастерами и привлекаете новых участников», — отметил глава ведомства.

Отметим, мероприятия по поддержке инвалидов, в особенности инвалидов молодых, — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. К примеру, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.

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