В Тюмени к концу недели потеплеет до - 10

Во вторник, 6 декабря, ожидается небольшой снег. Температура воздуха в этот день составит — 16 — 18 в светлое время суток и — 18 — 19 в ночные часы. В среду, по прогнозам метеорологов, осадки прекратятся, день пройдет при переменной облачности. Ночью столбики термометров покажут — 17 — 19, днем не опустятся ниже — 16 — 17.
В четверг и пятницу, 8 и 9 декабря, потеплеет и вновь пойдет снег. В темное время суток температура воздуха составит — 13 — 15, днем ожидается до — 10 — 12.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние две недели в Ишимском районе жертвами морозов стали три человека. Всех замерзших на улице местных жителей обнаружили прохожие. На данный момент пострадавшие находятся в больнице под присмотром медиков.