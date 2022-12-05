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В Тюмени к концу недели потеплеет до - 10

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI

В Тюмени 5 декабря ожидается - 18 и снег

Новая рабочая неделя порадует тюменцев теплом и снегом. В понедельник термометры покажут днем — 15 — 16, ночью — 18 — 20. В течение дня вероятны осадки в виде снега.
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Тюмень

Во вторник, 6 декабря, ожидается небольшой снег. Температура воздуха в этот день составит — 16 — 18 в светлое время суток и — 18 — 19 в ночные часы. В среду, по прогнозам метеорологов, осадки прекратятся, день пройдет при переменной облачности. Ночью столбики термометров покажут — 17 — 19, днем не опустятся ниже — 16 — 17.

В четверг и пятницу, 8 и 9 декабря, потеплеет и вновь пойдет снег. В темное время суток температура воздуха составит — 13 — 15, днем ожидается до — 10 — 12.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние две недели в Ишимском районе жертвами морозов стали три человека. Всех замерзших на улице местных жителей обнаружили прохожие. На данный момент пострадавшие находятся в больнице под присмотром медиков.

 

В Тюменской области прохожие спасли трех человек
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