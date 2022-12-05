В Тюмени к концу недели потеплеет до - 10

Во вторник, 6 декабря, ожидается небольшой снег. Температура воздуха в этот день составит — 16 — 18 в светлое время суток и — 18 — 19 в ночные часы. В среду, по прогнозам метеорологов, осадки прекратятся, день пройдет при переменной облачности. Ночью столбики термометров покажут — 17 — 19, днем не опустятся ниже — 16 — 17.