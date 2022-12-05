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В Тюмени будут судить банду взяточников

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI

В Тюмени разоблачили банду взяточников

В Тюмени будут судить шесть местных жителей. Горожан обвиняют в даче взятки в крупном размере должностному лицу.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, одна из обвиняемых в целях оказания содействия своему сыну и его коллегам (работникам строительной организации) в прохождении аттестации в области промышленной безопасности, решила через посредников дать взятку должностному лицу в размере 700 тысяч рублей.

Однако реализовать замысел до конца ей не удалось — посредник отказался передавать деньги. Заметим, что изначально он и не собирался это делать. Злоумышленник обманул всю преступную группировку и просто присвоил себе деньги.

По данным фактам заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере», «Покушение на дачу взятки должностному лицу, через посредника, совершенное в крупном размере», «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудника нефтяного предприятия лишили свободы на два года условно за коррупцию.

#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Взятки#Коррупция#Тюмень#Суд#Тюменская область#Уголовная ответственность#Валентина Бурнашева
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