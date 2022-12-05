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В Тюмени бабушка пострадала в автобусе около остановки «Станкостроительный завод»

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

В центре Тюмени в автобусе пострадала бабушка

По данным «Нашего города», в Тюмени 5 декабря на остановке «Станкостроительный завод» бабушка упала в автобусе. На место инцидента (улица Республики) прибыл наряд ДПС, пострадавшая ушла домой самостоятельно.
«Падение пассажира в автобусе. Бабушка ушла с места инцидента», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.

В конце октября «Наш город» сообщал, что в Тюмени 17-летняя студентка пострадала из-за резкого торможения автобуса №25. Инцидент произошел на улице Первомайской в центре города. Девушка ехала на учебу, при резком торможении она получила травмы. Водитель транспортного средства рассказал инспекторам ДПС, что его подрезал другой автомобиль. В этот момент он был вынужден резко затормозить.

В Тюмени пропала 17-летняя девушка
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Дорожные пробки#Водители#Дороги#Аварии
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