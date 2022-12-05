В Тюмени бабушка пострадала в автобусе около остановки «Станкостроительный завод»

В конце октября «Наш город» сообщал, что в Тюмени 17-летняя студентка пострадала из-за резкого торможения автобуса №25. Инцидент произошел на улице Первомайской в центре города. Девушка ехала на учебу, при резком торможении она получила травмы. Водитель транспортного средства рассказал инспекторам ДПС, что его подрезал другой автомобиль. В этот момент он был вынужден резко затормозить.