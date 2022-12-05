В Тюмени арестовали насильника, продадут крупный земельный участок, ДТП из трех машин

Изнасиловавший девушку мужчина арестован в Тюмени.
По версии следствия, в октябре текущего года Кирилл Ц. изнасиловал 19-летнюю девушку, угрожая ей убийством. Потом злоумышленник стал требовать у нее 20 тысяч рублей. В противном случае он намеревался распространить «позорящие ее сведения». Девушка платить обвиняемому не стала.
Сегодня Центральный районный суд выбрал для обвиняемого меру пресечения — он будет содержаться под стражей по 20 января 2023 года.
В Труфаново выставят на торги крупный земельный участок.
Около областной столицы продают земельный участок площадью 29 гектар. Земля находится в деревне Труфаново. Информация о планируемых торгах появилась на сайте ДОМ.РФ. Одним лотом попытаются продать семь участков. Площадь каждого из них составит от 1 до 22 тысяч квадратов. Общая площадь земли составляет 29 гектар. Аукцион запланирован на второй квартал будущего года.
В ноябре в Тюмени отменили аукцион по поиску подрядной организации, которая займется КРТ в границах улиц Минской, Смоленской и Минской — Киевской. Здесь планировалось снести два дома.
Сразу три машины столкнулись на улице Республики в центре Тюмени.
Сегодня ночью около моста Влюблённых столкнулись автомобили Mazda, Lada и Skoda. По данным паблика «ЧС Тюмень», всё произошло на улице Республики. В результате инцидента пострадали 3 человека. В ГИБДД отмечают, что за рулём Lada был водитель 2003 года рождения, его машина вылетела на встречную полосу. Он полностью разбил свой автомобиль и серьёзно повредил Mazda.
Ущерб от аварии значительный, но серьёзных последствий удалось избежать.