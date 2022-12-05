В Тюмени арестовали насильника, продадут крупный земельный участок, ДТП из трех машин

Сегодня ночью около моста Влюблённых столкнулись автомобили Mazda, Lada и Skoda. По данным паблика «ЧС Тюмень», всё произошло на улице Республики. В результате инцидента пострадали 3 человека. В ГИБДД отмечают, что за рулём Lada был водитель 2003 года рождения, его машина вылетела на встречную полосу. Он полностью разбил свой автомобиль и серьёзно повредил Mazda.