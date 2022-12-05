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В гостях у регоператора: Тюмень посетили школьники из «Агрокласса»

Сегодня, 06:28
Фото: ТЭО
Школьники — участники «Агрокласса» из села Петелино посетили экологические проекты компании «ТЭО» в Тюмени — мусоросортировочный завод и экодом.

Экскурсию по заводу проводил начальник цеха Виктор Загидуллин, от которого юные петелинцы узнали, как правильно сортировать отходы без вреда для экологии и обсудили проблематику раздельного сбора вторсырья.

Ученики «Агрокласса» прошли по маршруту сортировки отходов: от автоматизированной учетной зоны ввоза мусора, которая с точностью определяет массу содержимого мусоровозов, изучили процессы работы ручной сортировки ТКО и транспортировочных лент и, наконец, вышли к упакованным и спрессованным «кубам» из пластика, картона и алюминия. В таком виде результат работы тюменского мусоросортировочного завода отправляется на дальнейшую переработку.

После мусоросортировочного завода агроклассники посетили новый совместный проект ТЭО и СИБУРа — экодом. Здесь принимают отсортированные жителями Тюмени коммунальные отходы, рассказывают и показывают на практических примерах, как можно эффективно и легко сортировать мусор, добавляя личный вклад в экологию региона.

Фото: ТЭО

У школьников также появились памятные сувениры — фирменные брелоки, которые ребята под руководством сотрудников экодома сделали из спрессованных пластиковых крышечек на мастер-классе.

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