В гостях у регоператора: Тюмень посетили школьники из «Агрокласса»

Ученики «Агрокласса» прошли по маршруту сортировки отходов: от автоматизированной учетной зоны ввоза мусора, которая с точностью определяет массу содержимого мусоровозов, изучили процессы работы ручной сортировки ТКО и транспортировочных лент и, наконец, вышли к упакованным и спрессованным «кубам» из пластика, картона и алюминия. В таком виде результат работы тюменского мусоросортировочного завода отправляется на дальнейшую переработку.