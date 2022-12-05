В гостях у регоператора: Тюмень посетили школьники из «Агрокласса»

Экскурсию по заводу проводил начальник цеха Виктор Загидуллин, от которого юные петелинцы узнали, как правильно сортировать отходы без вреда для экологии и обсудили проблематику раздельного сбора вторсырья.
Ученики «Агрокласса» прошли по маршруту сортировки отходов: от автоматизированной учетной зоны ввоза мусора, которая с точностью определяет массу содержимого мусоровозов, изучили процессы работы ручной сортировки ТКО и транспортировочных лент и, наконец, вышли к упакованным и спрессованным «кубам» из пластика, картона и алюминия. В таком виде результат работы тюменского мусоросортировочного завода отправляется на дальнейшую переработку.
После мусоросортировочного завода агроклассники посетили новый совместный проект ТЭО и СИБУРа — экодом. Здесь принимают отсортированные жителями Тюмени коммунальные отходы, рассказывают и показывают на практических примерах, как можно эффективно и легко сортировать мусор, добавляя личный вклад в экологию региона.
У школьников также появились памятные сувениры — фирменные брелоки, которые ребята под руководством сотрудников экодома сделали из спрессованных пластиковых крышечек на мастер-классе.