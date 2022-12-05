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В двух регионах России утром произошли ЧП около аэродромов

Сегодня, 08:00
Фото: Скрин "Энлельс Онлайн"

2 человека пострадали в результате падения беспилотника на аэродром в Энгельсе

Сегодня в городе Энгельс Саратовской области местные услышали взрыв — предположительно, от падения неизвестного беспилотника. Он упал на взлетную полосу аэродрома. А под Рязанью около аэродрома загорелся и взорвался бензовоз.

Жители Энгельса сегодня рано утром услышали громкий шум, а те, кто живет в районе аэродрома, увидели и зарево от взрыва.

Камеры видеонаблюдения, установленные на дверях подъездов по ул. Марины Расковой, 10Г, в Энгельсе запечатлели момент вспышки. 

Долгое время напуганные жители в соцсетях интересуются, что именно произошло, но официальную информацию никто не дает. В МЧС сообщают местным СМИ, что ничего об этом инциденте не знают. По информации BAZA, в происшествии пострадали 2 человека, а также повреждены два самолета.

Кроме того, сегодня ЧП случилось под Рязанью, на аэродроме в Дягилево. Там сначала загорелся, а потом взорвался топливозаправщик. Как сообщают «Новые Известия», три человека погибли и 9 человек ранены. 

#Анна Доронина#Происшествия#ЧП#Аэродром#Пострадавшие
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