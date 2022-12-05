В двух регионах России утром произошли ЧП около аэродромов

Долгое время напуганные жители в соцсетях интересуются, что именно произошло, но официальную информацию никто не дает. В МЧС сообщают местным СМИ, что ничего об этом инциденте не знают. По информации BAZA, в происшествии пострадали 2 человека, а также повреждены два самолета.