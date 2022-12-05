В Башкирской содовой компании заботятся о здоровье сотрудников

Posted 5 декабря 2022,, 15:57
Published 5 декабря 2022,, 15:57
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Сегодня на предприятии трудится более 3,5 тысяч работающих мам, и к каждой из них руководство компании относится с теплотой и вниманием. Согласно коллективному договору, для этих сотрудниц предусмотрен целый ряд социальных льгот и компенсации.
При рождении ребенка, родители, трудящиеся в БСК, получают единовременную выплату в размере 12 тыс. руб. Только за 2022 год на эту статью расходов компанией было выделено более 2,8 млн. руб.
Не оставляет без поддержки БСК и мам в декрете. Ежемесячно женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком получают пособия от предприятия. Предусмотрены компанией специальные выплаты и льготы многодетным матерям, одиноким, имеющим детей-инвалидов. Помогает БСК и в компенсации части средств, затраченных на медицинские услуги; в санатории-профилактории «Ольховка» существует специальная путевка «Мать и дитя», воспользовались которой в этом году около 150 работающих мам.
Традиционными стали и подарки от предприятия всем детям компании: Новогодние, ко Дню Знаний — каждый из них — это небольшой способ сказать очередное «спасибо» всем мамам, трудящимся в БСК.
Руководство Башкирской содовой компании с пониманием относится к непростой жизни работающей мамы. Поэтому всем родителям первоклассников в День Знаний предоставляется оплачиваемый день отдыха и пол для — родителям учеников начальных классов. Также оплачиваемый выходной полагается и новоиспеченному отцу семейства, чтобы встретить мать с ребёнком из роддома.
Ко Дню Матери все социально не защищенные семьи производства, имеющие детей, также получают материальную помощь.
По итогам XII республиканского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам» в 2022 году БСК удостоена первого места в номинации «Предприятия с численностью работающих свыше 3 000 человек» и внесена в Реестр социально ответственных работодателей Республики Башкортостан. Башкирская содовая компания создаёт все условия для комфортного труда работающих мам, соблюдения всех прав и трудовых гарантий сотрудниц, имеющих детей.