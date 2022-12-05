Тюменцы попали в 8-балльные пробки

По данным сервиса 2 ГИС, затор зарегистрирован на участке Пермякова — от Федюнинского до Широтной. Здесь также произошла дорожная авария. Километровая пробка растянулась на улице Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до 50 лет ВЛКСМ.