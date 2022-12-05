Тюменцы попали в 8-балльные пробки

По данным сервиса 2 ГИС, затор зарегистрирован на участке Пермякова — от Федюнинского до Широтной. Здесь также произошла дорожная авария. Километровая пробка растянулась на улице Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до 50 лет ВЛКСМ.
Затруднено движение на улице 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Мориса Тореза, Республики — от Парфенова до Профсоюзной, Червишевском тракте, 50 лет Октября, Профсоюзной, Щербакова, Челюскинцев.
Практически на всех мостах в Тюмени зарегистрированы заторы, за исключением Пермякова.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей областной столицы предупредили о возможных пробках на мосту через Туру (в районе Лесобазы). В связи с ремонтными работами на путепроводе перекрыта одно полоса для движения транспортных средств.