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Тюменцы попали в 8-балльные пробки

Сегодня, 03:27
Фото: 2 ГИС

На дорогах Тюмени зарегистрированы 8-балльные пробки

С восьмибалльных пробок началось утро понедельника в Тюмени. Движение затруднено на улице Закалужской (здесь произошло дорожно-транспортное происшествие) и Окружной дороге.
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ДТП

По данным сервиса 2 ГИС, затор зарегистрирован на участке Пермякова — от Федюнинского до Широтной. Здесь также произошла дорожная авария.  Километровая пробка растянулась на улице Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до 50 лет ВЛКСМ.

Затруднено движение на улице 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Мориса Тореза, Республики — от Парфенова до Профсоюзной, Червишевском тракте, 50 лет Октября, Профсоюзной, Щербакова, Челюскинцев.

Практически на всех мостах в Тюмени зарегистрированы заторы, за исключением Пермякова.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей областной столицы предупредили о возможных пробках на мосту через Туру (в районе Лесобазы). В связи с ремонтными работами на путепроводе перекрыта одно полоса для движения транспортных средств.

Тюменцев предупредили о возможных пробках в районе Лесобазы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Дорожные пробки#Пробки#ДТП#Авария#Тюменская область
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