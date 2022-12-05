Тюменцы могут получать скидку в 7 рублей в общественном транспорте

На заметку. Сейчас наступает время предновогодней суеты и многочисленных покупок, а шопинг — любимое занятие тюменцев. Очереди в магазинах, столпотворение на пунктах выдачи и почте — уже привычное явление, ведь мы больше стали покупать онлайн. Специалисты национальной платежной системы заботятся о сохранности денежных средств клиентов и создают технологии, которые помогают в этом. Одна из них — MirAccept. С её помощью покупки в онлайн-магазинах совершенно безопасны. Покупайте в удовольствие!