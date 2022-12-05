Тюменцы могут получать скидку в 7 рублей в общественном транспорте

Общественный транспорт в Тюмени удобен и трансформируется под запросы горожан. А до Нового года жители региона могут еще и существенно экономить стоимости проезда.
Ежедневно практически каждый из нас совершает минимум две поездки в автобусе. Местные власти регулярно увеличивают количество рейсов и меняют маршруты, опираясь на пожелания горожан. Например, в ноябре 2022 года было скорректировано расписание движения маршрутов № 1, 1д, 11, 11д, 14, 30, 54 и других. Сделано это было для повышения качества обслуживания.
Но растет и стоимость поездок с учетом инфляции. Сейчас пассажиры, которые оплачивают наличными, отдают за билет 29 рублей. Те, кто расплачивается картой, — 28 рублей.
Но с 1 сентября у жителей региона появилась возможность существенно экономить на этой статье расходов. До Нового года тюменцы получают скидку в 7 рублей на проезд в общественном транспорте. Для этого нужно оплатить поездку картой «Мир», привязанной к смартфону на базе Android с функцией бесконтактной оплаты, которая есть в большинстве современных телефонов.
Чтобы загрузить карту «Мир» в гаджет, нужно сначала скачать одно из платежных приложений — Mir Pay или Samsung Pay и зарегистрироваться в нем за минуту. Ваш телефон и вы готовы к получению скидки!
По данным специалистов, жители Тюменской области оплачивают свой проезд картами очень часто. В 2022 году объем операций только по карте «Мир» приближается к цифре 14 миллионов.
На заметку. Сейчас наступает время предновогодней суеты и многочисленных покупок, а шопинг — любимое занятие тюменцев. Очереди в магазинах, столпотворение на пунктах выдачи и почте — уже привычное явление, ведь мы больше стали покупать онлайн. Специалисты национальной платежной системы заботятся о сохранности денежных средств клиентов и создают технологии, которые помогают в этом. Одна из них — MirAccept. С её помощью покупки в онлайн-магазинах совершенно безопасны. Покупайте в удовольствие!