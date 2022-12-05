Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове

Владимир С. подал заявление на замену паспорта РФ. Вместе с документом он предоставил свою фотографию, где на голове у него находится дуршлаг.
«В ходе судебного заседания истец сообщил, что является священником Русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата. Владимир не предоставил доказательств того, что по религиозным убеждениям он не может появляться перед посторонними без дуршлага на голове», — заявили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Из-за отсутствия доказательств местному жителю в получении паспорта с желаемой им фотографией было отказано. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Впервые собрание тюменских пастафарианцев состоялось в 2013 году. Тогда на встрече главный пастафарианец Иван зачитал последователям 8 заповедей, каждая из которых начиналась фразой «лучше бы ты этого не делал».